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Stabilno na požarištima kod Trebinja: Helikopter i vojska u akciji

Stabilno na požarištima kod Trebinja: Helikopter i vojska u akciji

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Stanje na požarištima kod Trebinja jutros je stabilno. U velikoj akciji gašenja na Golom brdu učestvuju vatrogasci, vojska i helikopter OS BiH.

Stabilno na požarištima kod Trebinja: Helikopter i vojska u akciji Izvor: Srna/Milena Koprivica

Stanje na požarištima kod Trebinja je stabilno, jutros je nastavljena velika akcija gašenja vatre na području Golog brda kako bi se spriječilo širenje vatre prema gradu, rečeno je Srni u trebinjskoj Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

U akciji, osim vatrogasaca, učestvuju i pripadnici Civilne zaštite "Hidroelektrana na Trebišnjici" i Oružanih snaga BiH, a na tom području dejstvuje i helikopter Oružanih snaga BiH.

Objekti trebinjskog "Vodovoda" kod izvorišta "Vrelo oko" za sada nisu ugroženi, a vatra se primiče tom području i situacija na terenu će zavisiti od vjetra i daljeg kretanja vatre, pa vatrogasci očekuju da će i danas, kao i juče intervenisati na tom požarištu.

Iz vatrogasne jedinice su naveli da je stabilna i pod kontrolom situacija na području sela Bravenika na Zupcima i na putu prema Ublima, u odnosu na juče gdje je bila velika navala vatrene stihije.

U gašenju požara kod Trebinja od juče poslije podne pomažu i vatrogasci iz Bileće i Herceg Novog.

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