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Novo zagađenje Neretve: Otpadne vode ispuštene iz industrijske zone u Konjicu

Novo zagađenje Neretve: Otpadne vode ispuštene iz industrijske zone u Konjicu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Udruženje "Zeleni Neretva" i Fondacija ACT prijavili novo zagađenje rijeke Neretve iz industrijske zone u Konjicu. Uzorci vode su uzeti, inspekcija stiže na teren.

neretva konjic Izvor: Facebook/Zeleni Neretva Konjic

Udruženje za zaštitu okoline "Zeleni Neretva" i Fondacija "Atelje za društvene promjene - ACT" obavijestili su javnost o zagađenju Neretve, a Agencija za vodno područje Jadranskog mora uzima uzorke vode i rezultati se očekuju sutra.

Zagađenje, prema navodima Udruženja i Fondacije, potiče iz industrijske zone u Konjicu.

U saopštenju Udruženja se navodi da je ispuštanje otpadnih voda primijećeno u podne, na lokaciji industrijske zone, a o tome su obaviještene nadležne institucije.

Izlazak inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove očekuje se najkasnije ujutro, javljaju federalni mediji.

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Hvala što ste poslali vijest.

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