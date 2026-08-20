Novo zagađenje Neretve: Otpadne vode ispuštene iz industrijske zone u Konjicu

Udruženje "Zeleni Neretva" i Fondacija ACT prijavili novo zagađenje rijeke Neretve iz industrijske zone u Konjicu. Uzorci vode su uzeti, inspekcija stiže na teren.

Izvor: Facebook/Zeleni Neretva Konjic

Udruženje za zaštitu okoline "Zeleni Neretva" i Fondacija "Atelje za društvene promjene - ACT" obavijestili su javnost o zagađenju Neretve, a Agencija za vodno područje Jadranskog mora uzima uzorke vode i rezultati se očekuju sutra.

Zagađenje, prema navodima Udruženja i Fondacije, potiče iz industrijske zone u Konjicu.

U saopštenju Udruženja se navodi da je ispuštanje otpadnih voda primijećeno u podne, na lokaciji industrijske zone, a o tome su obaviještene nadležne institucije.

Izlazak inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove očekuje se najkasnije ujutro, javljaju federalni mediji.