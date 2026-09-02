Požar između Nevesinja i Konjica van kontrole: Vatra se širi nepristupačnim terenom

Veliki šumski požar izbio je između Nevesinja i Konjica i trenutno je van kontrole, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Bljesak.info

Požar je prijavljen sinoć u 20.14 časova, a gašenje otežavaju duga požarna linija i zahtjevan teren.

Nadležne službe preduzimaju aktivnosti na lokalizovanju požara.

Na području Konjica ranije su zabilježena još dva požara gdje su gorjeli trava i nisko rastinje u Blacama, kao i šuma na području Prevlje-Cagare.

Na području Mostara juče je evidentirano više požara, gorjeli su trava i nisko u Baćevićima i Kosoru.

(Srna)