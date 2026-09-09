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Požar kod Drvara stavljen pod kontrolu: Kuće više nisu ugrožene, šuma i dalje gori

Požar kod Drvara stavljen pod kontrolu: Kuće više nisu ugrožene, šuma i dalje gori

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Požar kod Drvara stavljen je pod kontrolu i više ne prijeti kućama. Vatra i dalje gori duboko u šumi.

drvar požar Izvor: Radio Drvar/Screenshot

Požar u blizini naselja u opštini Drvar stavljen je pod kontrolu i ne prijeti kućama, ali u šumi i dalje gori, rekla je Srni načelnik ove lokalne zajednice Dušica Runić.

"U ovom momentu požar ne prijeti domaćinstvima. Šuma gori, ali tamo ne smijemo uvoditi ljude da gase. Nemoguće je to kopnenim snagama jer je u pitanju duboka šuma", rekla je Runićeva i dodala da je situacija jutros mnogo bolja nego protekla tri dana.

Ona je istakla da je najvažnije da je požar stavljen pod kontrolu juče poslije podne, te navela da su uveliko pomogle vatrogasne jedinice iz Banjaluke i Laktaša koje su se odazvale pozivu za pomoć.

Runićeva je rekla da požar u šumi još nije ugašen i da to neće biti ni moguće bez kiše, koja se očekuje večeras i sutra, te izrazila nadu da će sve biti ugašeno do vikenda.

Požar u opštini Drvar izbio je u subotu, 5. septembra, na području mjesne zajednice Prekaja.

U drvarskoj opštini proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, a juče je u selu Poljice vatra bila udaljena na 500 metara od kuća.

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