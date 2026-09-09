Njemačka odložila planirani razgovor: Merc izbjegava Trampa zbog njegove podrške ekstremnim desničarima

Njemačka vlada odložila je planirani razgovor Merca i Trampa, neposredno nakon što je predsjednik SAD javno podržao uspjeh desničarskog AfD-a na nedavnim izborima.

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Njemačka vlada odložila je planirani telefonski razgovor kancelara Fridriha Merca sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom o predstojećoj godišnjici napada 11. septembra, izjavio je portparol vlade, dodajući da nije određen novi datum razgovora.

Portparol nije naveo razlog za odlaganje.

Tramp je u utorak pobjedu krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjjeljnim izborima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt pripisao njemačkim pravilima o imigraciji, koje je opisao kao "grozne".

Tramp oduševljen pobjedom AfD-a

„Vau! Populistička stranka u Njemačkoj upravo je imala stvarno veliku noć“, napisao je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social, osvrćući se na nedjeljne izbore. Tramp nije izričito spomenuo AfD, ali je bilo jasno na koju stranku misli. AfD-u i njegovim pristalicama dozlogrdila su njemačka „apsolutno užasna pravila o imigraciji“, naveo je Tramp. „ONI SU U USPONU i više to neće trpjeti“, napisao je.

Džej Di Vens se sastao sa šeficom AfD-a

Otkako je Tramp preuzeo dužnost u januaru 2025. godine, smatra se da AfD ima bliskije veze sa Vašingtonom nego ikada prije. Kopredsjednica AfD-a Alis Vajdel opisala je Trampa kao uzor nakon njegovog povratka u Bijelu kuću, a predstavnici AfD-a putovali su u Vašington na njegovu inauguraciju.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens sastao se sa Vajdelovom na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije u februaru 2025. godine. Na konferenciji je Vens upozorio da isključivanje populističkih stranaka i izgradnja političkih „zaštitnih zidova" nosi rizik ignorisanja volje miliona birača.

(Mondo.rs)