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"Ovo potresa našu stranku do temelja": Prvo oglašavanje Merca poslije istorijskog debakla od AfD-a

"Ovo potresa našu stranku do temelja": Prvo oglašavanje Merca poslije istorijskog debakla od AfD-a

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Njemački kancelar Fridrih Merc poručio je da je ubjedljiva pobjeda desničarske AfD u Saksoniji-Anhaltu izazvala "tektonski potres", priznavši težak poraz svog CDU-a.

shutterstock_2601766193.jpg Izvor: Shutterstock

Njemački kancelar Fridrih Merc ocijenio je, nakon izbornog poraza Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u pokrajini Saksoniji-Anhaltu, da je istorijski uspjeh desničarske Alternative za Njemačku (AfD) izazvao "tektonski potres" u političkom sistemu zemlje. On je istovremeno upozorio na realnu mogućnost formiranja "desničarske ekstremističke vlade" u tom regionu.

Govoreći na sjednici saveznog predsjedništva stranke, Merc je poručio da CDU mora pošteno da analizira razloge neuspjeha i prizna da nije uspjela da stvori "emocionalnu vezu" sa biračima niti da dobije njihovo povjerenje.

"Ovo potresa našu stranku do temelja. Ne možemo da nastavimo kao da se ništa nije dogodilo, ni ja, ni savezna vlada", naglasio je Merc, dodajući da je CDU doživjela "dramatičan poraz" koji označava duboku prekretnicu.

Kancelar je pozvao na otvoreni dijalog unutar stranke, ali i na jedinstvo, naglasivši da javna neslaganja nanose dodatnu štetu. On je ponovio da je krajnji cilj AfD-a "potpuno uništenje CDU-a" i još jednom podvukao da nikakve saradnje sa tom političkom opcijom neće biti, jer CDU ostaje dosledna temeljima koje su postavili Konrad Adenauer i Helmut Kol.

Šulce: Rezultat izuzetno boli, ali moramo prihvatiti realnost

Težak udarac prokomentarisao je i aktuelni premijer Saksonije-Anhalta Sven Šulce, istakavši da je izuzetno razočaran ishodom glasova.

On je objasnio da je kampanja bila izuzetno zahtjevna, te da je AfD primijenio agresivne metode i do sada neviđenu oštrinu, čime je uspio da pokrene i privuče veliki broj građana koji ranije nisu izlazili na birališta.

"To izuzetno boli, ali moramo da prihvatimo", poručio je Šulce.

Istorijski uspjeh AfD-a i potop vladajuće opcije

Prema zvaničnim preliminarnim rezultatima koje je izborna komisija objavila tokom noći, Alternativa za Njemačku, predvođena Ulrihom Zigmundom, odnijela je ubjedljivu pobjedu sa osvojenih 43,8 odsto glasova. Iako ostaje bez apsolutne većine, AfD je više nego udvostručio svoj rezultat iz 2021. godine (kada je imao 20,8 odsto), ostvarivši najbolji pojedinačni rezultat neke stranke na pokrajinskim izborima u posljednjoj deceniji.

Sa druge strane, CDU Svena Šulcea pretrpila je tešku dobitak-gubitak konverziju: pala je sa nekadašnjih 37,1 odsto na svega 17,2 odsto glasova. Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) zabilježila je blagi rast, osvojivši 9,3 odsto u odnosu na ranijih 8,4 odsto.

Izbori su protekli uz rekordno interesovanje građana, izlaznost je dostigla čak 77,8 odsto (naspram 60,3 odsto iz 2021. godine), što predstavlja najveći odziv birača u Saksoniji-Anhaltu još od ujedinjenja Njemačke.

(Mondo.rs)

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Fridrih Merc Njemačka AfD

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