Ubjedljiva pobjeda AfD-a: Osvojili 39 mandata, za većinu im trebaju još tri

AfD je osvojio 43,8 odsto glasova u Saskoj-Anhaltu i 39 mandata, dok je CDU pretrpio težak poraz na izborima u ovoj njemačkoj pokrajini.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je istorijsku pobjedu na izborima u istočnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt, osvojivši 43,8 odsto glasova i 39 od ukupno 83 mandata u pokrajinskom parlamentu.

Za apsolutnu većinu potrebna su 42 mandata, pa je AfD ostao samo tri mjesta udaljen od samostalne većine.

Rezultat je izazvao veliko slavlje među funkcionerima stranke i nosiocem liste Ulrihom Zigmundom, koji su uz uzvike i tapšanje po ramenima proslavili izborni uspjeh.

CDU je osvojio 17,2 odsto glasova i 15 mandata, SPD 9,3 odsto i osam mandata, Zeleni 8,9 odsto i osam mandata, a Ljevica 8,6 odsto i takođe osam mandata.

U parlament je ušao i BSW, Savez Sahre Wagenkneht, koji je sa 5,3 odsto glasova osvojio pet mandata.

Kako AfD može do većine

AfD bi do većine mogao pokušati da dođe kroz koaliciju, a kao potencijalni partner nameće se BSW, stranka krajnje ljevice koja je prešla izborni prag od pet odsto.

Ipak, iz AfD-a su već nagovijestili da nisu zainteresovani za takav dogovor.

Zigmund je u programu njemačke javne televizije ZDF isključio mogućnost koalicije sa BSW-om.

„Želimo potpuno jasno pokazati da birači nakon izbora napokon dobiju ono za što su glasali“, rekao je Zigmund, dodajući da je BSW „dio problema, a ne rješenje“.

Supredsjednik AfD-a Tino Hrupala, međutim, rekao je da su spremni „pružiti ruku“ svim strankama.

Sve glavne stranke odbacile su mogućnost saradnje sa AfD-om, koju je njemačka obavještajna služba označila „ekstremističkom“ zbog njene antiislamske i antimigrantske retorike.

Glavne stranke i dalje održavaju takozvani „protupožarni zid“, odnosno odbijaju bilo kakvu saradnju sa krajnjom desnicom. Alis Vajdel takav stav je ocijenila kao „duboko nedemokratski“.

Čak i kada bi se sve ostale stranke udružile, njihov broj mandata bio bi takav da bi velika koalicija mogla funkcionisati samo kao manjinska vlada. Zbog toga se unutar AfD-a već vode rasprave o mogućem modelu vlasti.

„Ljudi žele političke promjene“

AfD je i prije izbora važio za favorita, ali se osvajanje apsolutne većine od početka činilo veoma teškim.

Zigmund je nakon objave rezultata za CNN rekao da je njegova stranka ostvarila istorijski rezultat.

„Ovo je istorijski trenutak za našu prekrasnu regiju. Ljudi su vrlo jasno pokazali da napokon žele političke promjene. I prije svega, pokazali su da ih žele s nama“, rekao je.

AfD je kampanju snažno zasnovao na platformi „remigracije“, odnosno vraćanja ljudi koji nisu Nijemci u njihove matične zemlje. Stranka se zalaže za ograničavanje imigracije, usmjeravanje škola i kulturnih institucija prema tradicionalnijim vrijednostima, kao i reformu sistema javne radiotelevizije.

Prolazeći kroz dvoranu u glavnom gradu pokrajine Magdeburgu, Zigmund je rekao za CNN da rezultat izbora njegovoj stranci daje mandat za povratak „razumnoj diplomaciji“ prema Rusiji i Sjedinjenim Državama.

„Potrebne su nam obje ako želimo da Njemačka bude uspješna“, naveo je.

Vajdel je neposredno nakon zatvaranja birališta takođe govorila za CNN.

„Nijemcima je jednostavno dosta politike koja se vodi protiv interesa Njemačke. Vrlo smo jasno izašli na izbore kako bismo zastupali interese svoje zemlje, ne Ukrajine i ne bilo koje druge zemlje“, rekla je.

Tramp i Putinov saradnik reagovali na rezultat

Na rezultate izbora reagovao je i američki predsjednik Donald Tramp, čija je administracija dugo podržavala AfD, dok je stranka istovremeno nastojala da pridobije njegovu naklonost.

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju izlaznih anketa.

Njegovu objavu podijelio je Kiril Dmitrijev, jedan od najbližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Dmitrijev je podijelio i objavu u kojoj je navedeno da „istorijska pobjeda AfD-a ponižava aroganciju, uskogrudnost, ratnohuškaštvo, nesposobnost i licemjerje diskreditirane njemačke vladajuće koalicije“.

„Biden je izgubio američke izbore. Sada je njegovo razmišljanje izgubilo i u Njemačkoj“, napisao je Dmitrijev.

„AfD je stranka razuma, suradnje, istine i nade za Njemačku. Druge njemačke stranke propadaju jer ne uče od AfD-a i slijede Bajdenovo razmišljanje“, dodao je.

Težak poraz za Mercovu stranku

Za kancelara Fridriha Merca i saveznu vladu rezultat u Saskoj-Anhaltu predstavlja težak udarac.

CDU je u ovoj pokrajini izgubio polovinu svojih glasova. Sven Šulce, aktuelni pokrajinski ministar iz redova CDU-a, rekao je:

„Ovaj rezultat govori nam jako puno... ljudi su poslali jasnu poruku... i tu poruku moramo prepoznati“.

Vajdel je izborni rezultat iskoristila za napad na CDU i kancelara Merca, rekavši da očekuje njegovu smjenu i savezne izbore „prije Božića“.

AfD-ova podrška Rusiji nije tajna, a ključni stranački funkcioneri često putuju u Moskvu, Sankt Peterburg i na Krimsko poluostrvo.

Stranka se protivi novim paketima pomoći i odbrambenim paketima za Ukrajinu, dok finansiranje odbrane Ukrajine često opisuje kao novac koji se ne troši na programe namijenjene njemačkim građanima.

Stranački funkcioneri posebno su izdvajali Ukrajince i muslimane kada su govorili o grupama ljudi koje žele deportovati.

Međutim, pitanja spoljne politike i imigracije ne odlučuju se na nivou saveznih pokrajina.

Greguar Ros, direktor programa za Evropu te Rusiju i Evroaziju rekao je da očekuje kako će se AfD u Saskoj-Anhaltu više usmjeriti na pitanja kulture, obrazovanja i lokalne policije.

Nakon istorijskog uspjeha svoje stranke, Vajdel je iznijela i ambicije AfD-a u slučaju pobjede na saveznim izborima:

„Srezaćemo svu nepotrebnu potrošnju, kontrolirat ćemo svoje granice i deportirati sve koji su dužni napustiti zemlju“.