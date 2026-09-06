Zovu ga "najopasnijim čovjekom u Njemačkoj", a sada je na korak od vlasti: Ko je Ulrih Zigmund?

Ulrih Zigmund je za samo nekoliko godina postao jedno od najprepoznatljivijih lica AfD-a, a istorijski rezultat stranke na izborima u Saksoniji-Anhalt mogao bi 35-godišnjeg preduzetnika i političara da dovede na čelo njemačke pokrajine.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Ulrih Zigmund, 35-godišnji vodeći kandidat Alternative za Njemačku u Saksoniji-Anhalt, dospio je u središte evropske javnosti nakon što je AfD osvojio prvo mjesto na pokrajinskim izborima.

Zigmund bi mogao da postane prvi političar AfD-a na čelu jedne nemačke pokrajine, ali ostaje neizvjesno da li će njegova stranka uspjeti da obezbijedi većinu potrebnu za formiranje vlasti.

AfD je, prema izlaznim anketama, osvojio oko 44 odsto glasova, dok su demohrišćani kancelara Fridriha Merca ostali daleko iza. Posle zatvaranja biračkih mjesta Zigmund je poručio da je njegova stranka "ispisala istoriju".

Od prodaje mirisa do političkog uspona

Zigmund je rođen 1990. godine i odrastao je u Tangermindeu, gradu na reci Elbi na sjeveru Saksonije-Anhalt. Završio je poslovnu ekonomiju i poslovnu psihologiju, a znanja iz marketinga kasnije je koristio i u političkoj kampanji.

Prije nego što je postao jedno od vodećih lica AfD-a, osnovao je kompaniju koja prodaje sisteme za širenje prijatnih mirisa u prodavnicama, domovima za stare i drugim objektima.

"Tamo gdje lijepo miriše, ljudi se statistički duže zadržavaju", rekao je Zigmund u jednom podkastu, objašnjavajući kako je tokom studija naučio da raspoloženje ljudi može da utiče na njihov odnos prema određenom proizvodu.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Sličan pristup primijenio je i u politici. Umjesto agresivnog nastupa po kojem su poznati pojedini predstavnici AfD-a, Zigmund se biračima predstavlja kao nasmijan, pristupačan i uredno odjeven porodični čovjek.

Stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama

Tokom višemesečne kampanje obilazio je gradove i sela širom Saksonije-Anhalt, razgovarao sa građanima i redovno objavljivao snimke na društvenim mrežama.

Posebno je popularan na TikToku, gdje ga prati više stotina hiljada ljudi. Njegov neposredan način komunikacije privukao je veliki broj mlađih birača i ljudi razočaranih tradicionalnim njemačkim strankama.

Njemački magazin "Špigl" nazvao ga je "najopasnijim čovjekom u Njemačkoj", ocjenjujući da uspijeva da radikalne stavove AfD-a predstavi kroz znatno blaži i pristupačniji javni nastup.

Zigmund, međutim, odbacuje oznaku krajnjeg desničara i tvrdi da politički establišment takvim kvalifikacijama pokušava da spreči jačanje alternativnih političkih opcija.

Protiv migracione politike i podrške Ukrajini

Zigmund oštro kritikuje njemačku politiku prema azilu i migracijama. Zalaže se za ubrzavanje deportacija ljudi koji nemaju pravo boravka u Njemačkoj, strožu kontrolu granica i smanjenje socijalnih podsticaja za migrante.

Protivi se zelenoj energetskoj politici, za koju tvrdi da je povećala troškove života i poslovanja. Kritikuje i podršku kancelara Fridriha Merca Ukrajini, smatrajući da je ona nepotrebno pogoršala odnose Njemačke i Rusije i doprinijela rastu cijena nafte i gasa.

Program AfD-a u Saksoniji-Anhalt predviđa i zabranu zastava duginih boja u školama, svakodnevno isticanje njemačke zastave, pjevanje himne na školskim svečanostima i odvojena odjeljenja za djecu izbjeglica.

Stranka želi i više nastave ruskog jezika, reformu javnog servisa, uvođenje građanskih patrola i obustavljanje izgradnje novih vjetroparkova, piše Rojters.

Kritičari upozoravaju na "političku čistku"

Politički protivnici optužuju AfD da podstiče netrpeljivost prema migrantima i svima koji se protive njegovoj viziji Njemačke.

Dosadašnji premijer Saksonije-Anhalt Sven Šulce optužio je Zigmunda da bi, ukoliko preuzme vlast, mogao da sprovede "političku čistku" u pokrajinskoj administraciji.

Šulce tvrdi i da AfD prepoznaje probleme, ali ne nudi realna rješenja za nedostatak stručnih radnika, stanje u školama i položaj univerziteta.

Zigmund odbacuje te optužbe i poručuje da je stranka predstavila detaljan program zasnovan na, kako navodi, razumnim idejama za očuvanje njemačkog identiteta.

Saksonija-Anhalt kao prvi korak

Zigmund pobedu u Saksoniji-Anhalt vidi kao prvi korak ka osvajanju vlasti na nivou cijele Njemačke na saveznim izborima 2029. godine.

Njegova najveća prepreka trenutno je formiranje pokrajinske vlade. Tradicionalne njemačke stranke odbijaju koaliciju sa AfD-om, dok još nije izvjesno da li će partija osvojiti apsolutnu većinu ili pronaći partnera koji bi podržao njenu vladu.

Zigmund nije predsjednik AfD-a na saveznom nivou. On je vodeći kandidat stranke u Saksoniji-Anhalt, poslanik u pokrajinskom parlamentu od 2016. godine i jedan od predsjedavajućih poslaničke grupe AfD-a od 2022. godine.