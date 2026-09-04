Sumnjive okolnosti i nerazjašnjeno pismo: Policija istražuje seriju napada na njemačku elektromrežu

Kratak spoj transformatora električne mreže južno od Diseldorfa u zapadnoj NJemačkoj predstavlja još jedan pokušaj sabotaže mreže, objavio je "Bild", pozivajući se na policijske podatke.

Izvor: EHL Media / imago stock&people / Profimedia

Policija je primila pismo u kojem se preuzima odgovornost za incident u Dormagenu, kao i za vandalizam na trafostanici u obližnjem Berghajmu, zbog čega je u utorak, 2. septembra, isključeno 4.200 megavata proizvodnih kapaciteta.

U nedjelju, 6. septembra, biće održani izbori u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt, gdje Alternativa za Njemačku (AfD) ima ubjedljivu prednost u anketama.

NJemačko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da "nije slučajnost" što se takvi "hibridni napadi" dešavaju uoči izbora.

"Bild" navodi da je jedna osoba preuzela odgovornost za incidente u Berghajmu i Dormagenu u pismu pisanom rukom, u kojem je takođe otkrio svoj identitet, ali nije jasno da li je on počinilac.

Iz kelnske policije, u istoj regiji, rečeno je Rojtersu da znaju za pismo u kojem se preuzima odgovornost, ali je odbila da da dalje detalje dok je istraga u toku.

Neimenovani portparol kancelara Fridriha Merca rekao je da je broj napada koji su osujećeni ili su bili neuspješni "znak da mjere bezbednosti funkcionišu".

U drugom incidentu sabotaže ove sedmice, uređaji koji nose provodni materijal oštetili su dalekovode na jednom od najkritičnijih čvorova visokog napona u istočnoj pokrajini Brandenburg.

Policija je danas u sjevernom gradu Ganderkezeu blokirala transformatorsku stanicu, navodeći sumnjive okolnosti.