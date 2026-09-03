Uzbuna na aerodromu u Berlinu: Žena tvrdila da u prtljagu nosi opasnu supstancu

Njemačka policija evakuisala je Terminal 1 aerodroma Berlin-Brandenburg (BER), za sada iz predostrožnosti. Savezna policija potvrdila je navode putnika koji su se prethodno pojavili na društvenim mrežama.

Izvor: EHL Media / imago stock&people / Profimedia

Njemačka savezna policija, zadužena za bezbjednost u saobraćaju, evakuisala je u večeras Terminal 1 aerodroma Berlin-Brandenburg.

Prema prvim informacijama, uzbuna je proglašena zbog sumnjivog prtljaga. U početku nije bilo poznato da li je postojala stvarna opasnost.

Žena rekla da u prtljagu ima opasnu supstancu

Portparol policije izjavio je za njemačku agenciju DPA da je od putnika zatraženo da napuste zgradu terminala. Kako je objasnio, jedna žena je pripadnicima obezbjeđenja rekla da u prtljagu ima opasnu supstancu.

"Moguća opasnost od neidentifikovane supstance nije mogla da bude isključena", rekao je portparol.

Zbog toga je proglašena uzbuna zbog potencijalno opasnog prtljaga. Portparol u prvim satima policijske operacije nije želio da iznosi dodatne detalje.

Putnici i jedan njemački novinar prethodno su na društvenim mrežama objavili informacije o evakuaciji terminala. Na snimcima su se mogle vidjeti grupe ljudi koje čekaju ispred zgrade, kao i vozila hitnih službi parkirana kod ulaza na donjem nivou.

Polijetanja i slijetanja nisu obustavljena

Uprava aerodroma naknadno je potvrdila incident.

"Zbog sumnje da se u prtljagu nalazi opasna supstanca, savezna policija je oko 17.45 proglasila uzbunu, nakon čega je ispražnjen javni dio Terminala 1", izjavio je portparol aerodroma.

Avionima koji su već bili pripremljeni za polazak omogućeno je da polete prema planu, dok su dolazni letovi nastavili normalno da slijeću.

Obrada putnika premještena je na Terminal 2 u mjeri u kojoj je to bilo moguće, piše DW.

"Još nije moguće procijeniti u kojoj mjeri bi ovo moglo da dovede do kašnjenja ili otkazivanja letova", rekao je portparol.

Na sajtu aerodroma bilo je navedeno da su mnogi, ali ne svi letovi sa Terminala 1, planirani poslije 19 časova po lokalnom vremenu, kasnili.

Kroz aerodrom godišnje prođe 26 miliona putnika

Aerodrom BER, poznat i kao Aerodrom "Vili Brant", nalazi se u Šenefeldu. Od otvaranja 2020. godine postao je najprometniji aerodrom u Berlinu i treći najprometniji u Njemačkoj.

Koristi se i kao glavni aerodrom za brojne letove njemačke savezne vlade, a kroz njega godišnje prođe približno 26 miliona putnika.

(Mondo.rs)