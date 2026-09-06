Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, pokazuju izlazne ankete. AfD je dobio 44,5 odsto glasova, ali još nije izvjesno da li će uspjeti da formira vlast.

Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, ali još nije jasno da li će moći samostalno da formira vlast, pokazale su izlazne ankete objavljene nakon zatvaranja biračkih mjesta.

AfD je osvojio 44,5 odsto glasova, dok su konzervativci njemačkog kancelara Fridriha Merca dobili 18,5 odsto, pokazala je izlazna anketa televizije ARD.

Socijaldemokratska partija lijevog centra i ekološki orijentisani Zeleni prešli su minimalni izborni prag potreban za ulazak u pokrajinski parlament.

Vidi opis Stigli prvi rezultati izbora u njemačkoj pokrajini: Težak udarac za Merca, AfD ostvario istorijski uspjeh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kopredsjednica AfD-a Alis Vajdel pozdravila je "istorijski" rezultat, ocijenivši da je stranka dobila jasan mandat da formira vlast. Ipak, neposredno nakon objavljivanja rezultata nije bilo jasno da li će AfD uspjeti da obrazuje vladu.

Ukoliko AfD ne bude mogao samostalno da vlada, mogao bi da usledi dugotrajan proces formiranja koalicije među tradicionalnim strankama, koje su odlučne da krajnje desnu partiju zadrže izvan vlasti, prenio je Rojters.

Njemačka unutrašnja obavještajna služba istražuje AfD zbog sumnje na desničarski ekstremizam.

Lijevo-populistički Savez Sare Vagenkneht (BSW), koji se pominje kao mogući koalicioni partner AfD-a, takođe bi mogao da pređe izborni prag.

Iako su partije tvrde desnice ojačale i u drugim evropskim zemljama, nacistička prošlost Njemačke jedan je od razloga zbog kojih tradicionalne stranke odbijaju saradnju sa AfD-om. Ova partija zagovara strožu politiku prema migrantima i toplije odnose sa Rusijom.

AfD u Saksoniji-Anhaltu predvodi 35-godišnji Ulrih Zigmund. Stranka optužbe za ekstremizam odbacuje kao zastrašivanje javnosti i uvredu za milione svojih pristalica.

Rezultat izbora predstavlja novi udarac autoritetu kancelara Merca, čija je popularnost oslabila dok njegova koaliciona vlada pokušava da podstakne privredni rast u najvećoj evropskoj ekonomiji.

U sve podijeljenijem političkom okruženju, AfD je trenutno najpopularnija stranka u Njemačkoj na nacionalnom nivou. Druge partije, međutim, isključile su mogućnost formiranja koalicije sa AfD-om, u skladu sa politikom poznatom kao "zaštitni zid".