"Ovo je početak nove ere": Evropa u ekstazi nakon što je Njemačka lansirala raketu u orbitu

Njemački startup Isar Aerospace uspješno je lansirao raketu Spektrum iz svemirske luke Andeja u Norveškoj.

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Njemački startup Isar Aerospace saopštio je danas da će uskoro proširiti lansiranje satelita, nakon što je njegova raketa Spektrum prvi put lansirana u orbitu iz svemirske luke u Norveškoj, što predstavlja prekretnicu u evropskim naporima za osiguravanje nezavisnog pristupa svemiru.

Bespilotna raketa Spektrum postala je prva komercijalna raketa koja je iz kontinentalne Evrope dosegla orbitu, što je proboj za region u kojem nekoliko zemalja traži svoje mjesto na brzorastućem tržištu lansiranja satelita.

"Mogućnost lansiranja trenutno je najveće usko grlo u cijeloj industriji", rekao je novinarima Danijel Mecler, suosnivač i izvršni direktor Isara.

Isar je privatna kompanija i još uvijek je dobro finansirana, rekao je Mecler, dodavši da izlazak na berzu trenutno "nije opcija". Njemački kancelar Fridrih Merc pozdravio je lansiranje saopštenjem u kojem ga je nazvao "početkom nove ere".

Merc je u martu posjetio Isarovo lansirno mjesto te istakao napore Evrope da uspostavi veću autonomiju, dok se globalni poredak, nekada predvođen Sjedinjenim Državama, mijenja pod američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Lansiranje je izvedeno iz norveške svemirske luke Andeja, a Spektrum je nosio pet malih satelita i tehnološki eksperiment, saopštio je Isar. Raketa je dizajnirana za rastuće tržište malih i srednjih tereta.

"Nezavisni pristup Evrope svemiru upravo je dobio veliki podsticaj", napisao je komesar EU za odbranu i svemir Andrius Kubilius na društvenoj mreži X.

Bilo je to drugo Isarovo lansiranje, koje je uslijedilo 18 mjeseci nakon što je prva raketa kompanije pala u more i eksplodirala u vatrenom spektaklu ubrzo nakon polijetanja sa iste lokacije. Niko nije povrijeđen.

Isar proizvodi još pet raketa

Isar je objavio da trenutno proizvodi još pet raketa te da je sada usredsređen na povećanje broja lansiranja kako bi zadovoljio sve veću potražnju, sa dugoročnim ciljem izvođenja oko 40 lansiranja godišnje.

Isar je prošle nedjelje saopštio da je od Evropske svemirske agencije obezbijedio oko 200 miliona evra za finansiranje razvoja novih raketa i proširenje infrastrukture za testiranje i lansiranje.

Među globalnim igračima na tržištu lansiranja satelita nalaze se američki Spejs Iks Ilona Maska te francuski ArijanGrup, zajedničko ulaganje Erbasa i Safrana, koji koristi svemirsku luku u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi.

Švedska sa svojom lansirnom rampom Esrendž te Velika Britanija sa svojom svemirskom lukom SaksaVord na škotskom Šetlandskom arhipelagu najbliži su rivali norveškoj lokaciji za lansiranje, a svi žele da obezbijede Evropi veću autonomiju u svemirskim letovima.

(Mondo.rs)