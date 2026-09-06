Sve može da zavisi od jedne stranke: AfD slavi istorijski rezultat, ali vlast još nije sigurna

AfD je prema izlaznim anketama osvojio 44,5 odsto glasova na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, ali još nema sigurnu vlast.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu, pokazale su izlazne ankete, čime se približila mogućnosti da prvi put od Drugog svjetskog rata preuzme vlast u jednoj njemačkoj pokrajini, prenosi Rojters.

AfD je osvojio 44,5 odsto glasova, dok su konzervativci njemačkog kancelara Fridriha Merca ostali daleko iza sa 18,5 odsto, pokazala je izlazna anketa televizije ARD.

Socijaldemokratska partija lijevog centra i ekološki orijentisani Zeleni prešli su minimalni izborni prag potreban za ulazak u pokrajinski parlament.

"Napravili smo istoriju u ovoj zemlji", rekao je Ulrih Zigmund, tridesetpetogodišnji vodeći kandidat AfD-a u Saksoniji-Anhaltu.

Zigmund je tokom kampanje privukao hiljade ljudi na stranačke skupove, a pobjedu u ovoj pokrajini više puta je predstavljao kao prvi korak ka osvajanju vlasti na saveznom nivou na izborima 2029. godine.

Rezultat predstavlja veliki napredak AfD-a u borbi za vlast na nivou cijele Njemačke, ali i ozbiljan udarac za koalicionu vladu Fridriha Merca. Ipak, još nije jasno da li će AfD uspeti da formira pokrajinsku vladu.

Izlaznost je bila oko 76 odsto, što je znatno više od uobičajene izlaznosti na pokrajinskim izborima.

Od jedne stranke može da zavisi formiranje vlasti

Mogućnost da AfD formira vlast mogla bi u velikoj mjeri da zavisi od toga da li će ljevičarski populistički Savez Sare Vagenkneht (BSW), koji se pominje kao potencijalni koalicioni partner, preći izborni cenzus.

Prema različitim izlaznim anketama, BSW se nalazi neposredno iznad ili ispod granice potrebne za ulazak u parlament.

Kopredsjednica AfD-a Alis Vajdel ocenila je da je stranka ostvarila "istorijski" rezultat i dobila jasan mandat da upravlja pokrajinom. Ipak, neposredno nakon zatvaranja birališta nije bilo izvjesno da li AfD ima dovoljno mandata da samostalno formira vlast.

Vidi opis Sve može da zavisi od jedne stranke: AfD slavi istorijski rezultat, ali vlast još nije sigurna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pokrajinski premijer Sven Šulce čestitao je AfD-u i priznao da izborni rezultat pokazuje da je ta stranka postala najjača politička snaga u Saksoniji-Anhaltu.

Ukoliko AfD ne osvoji apsolutnu većinu i ne pronađe koalicionog partnera, mogao bi da uslijedi dugotrajan proces pregovora tradicionalnih stranaka koje žele da ga zadrže izvan vlasti.

Ostale stranke odbijaju saradnju

Tradicionalne nemačke stranke do sada su odbijale da ulaze u koalicije sa AfD-om, držeći se politike poznate kao "zaštitni zid".

Na njihovu odluku da ne sarađuju sa krajnjom desnicom utiče i nacistička prošlost Njemačke, dok se AfD nalazi pod istragom njemačke unutrašnje obavještajne službe zbog sumnje na desničarski ekstremizam.

AfD odbacuje optužbe za ekstremizam, nazivajući ih zastrašivanjem javnosti i uvredom za milione svojih pristalica.

Stranka se zalaže za oštru politiku prema migracijama i bolje odnose sa Rusijom. Njen program predviđa i usmjeravanje škola i kulturnih ustanova ka tradicionalnijim vrijednostima, ograničavanje migracija i promenu sistema javnog servisa.

Težak udarac za Merca

Rezultat izbora predstavlja novi udarac autoritetu njemačkog kancelara Fridriha Merca, čija popularnost opada dok njegova koaliciona vlada pokušava da pokrene privredni rast u najvećoj evropskoj ekonomiji.

AfD je u međuvremenu postao najpopularnija stranka na nivou Njemačke, ali su ostale partije isključile mogućnost sklapanja koalicije sa njim.

Konačna raspodjela mandata i odgovor na pitanje da li će AfD prvi put preuzeti vlast u jednoj njemačkoj pokrajini zavisiće od zvaničnih rezultata i ishoda mogućih koalicionih pregovora.