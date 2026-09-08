AfD bi mogao da promijeni Njemačku iz korijena: Deportacije, građanske patrole i zabrane u školama dio velikog plana

Nakon pobjede na izborima, AfD se zalaže za stroža pravila o azilu i povratak Nijemaca iz inostranstva u Saksoniji-Anhaltu.

Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia

Pritvorski centri za deportaciju, obavezan rad za tražioce azila i građanske patrole - Alternativa za Njemačku (AfD) planira velike promjene u Saksoniji-Anhaltu ukoliko bude formirala vlast.

Ta stranka odnijela je ubijedljivu pobedu na izborima u ovoj nemačkoj pokrajini, ali još nije izvjesno da li će uspjeti da formira vladu i postavi svog kandidata Ulriha Zigmunda za pokrajinskog premijera.

Ogranak AfD-a u Saksoniji-Anhaltu njemačka obavještajna služba klasifikovala je kao "potvrđeno krajnje desničarski".

Radikalno pooštravanje pravila o azilu

AfD je u nacrtu programa obećao "deportacije od prvog minuta" ukoliko preuzme vlast u Saksoniji-Anhaltu. Cilj stranke je da deportuje što više migranata koji nemaju dozvolu boravka.

Stranka se zalaže za znatno stroža pravila o azilu, veći broj pritvora do sprovođenja deportacije i obavezan rad za tražioce azila. Planira i ukidanje državnog finansiranja programa integracije, koje naziva "industrijom azila".

AfD želi da djeci i adolescentima koji nemaju pravo stalnog boravka u Njemačkoj zabrani pohađanje redovne nastave. U okviru pokrajinske vlade bilo bi osnovano i posebno tijelo za "remigraciju", koje bi koordiniralo politiku azila.

Ipak, nije jasno koliko bi tih mera pokrajinska vlada zakonski mogla da sprovede. Formiranje posebnih odjeljenja za izbjeglice moglo bi, na primjer, da predstavlja kršenje međunarodnog i evropskog prava.

Odluke o tome ko može da bude deportovan u nadležnosti su savezne vlade, a ne pojedinačne njemačke pokrajine.

Zaokret u migracionoj politici

AfD se protivi doseljavanju u Njemačku i u programu zahtjeva "zaokret od 180 stepeni u migracionoj politici". Cilj je smanjenje broja migranata u Saksoniji-Anhaltu.

Ova pokrajina se, međutim, godinama suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika, naročito u zdravstvu i ustanovama za brigu o starijima.

AfD taj problem namjerava da riješi podsticanjem Nijemaca koji žive u inostranstvu da se vrate u zemlju. Stranka planira program koji bi povratnicima omogućio novčani bonus i pomoć pri pronalaženju stanova i mjesta u vrtićima.

Nije poznato koliko bi se ljudi vratilo niti koliko bi novca bilo izdvojeno za ovaj program.

Saksonija-Anhalt već duže od 30 godina bilježi snažan pad broja stanovnika. Nijedna druga njemačka pokrajina nije izgubila toliko stanovnika od ujedinjenja zemlje 1990. godine. Broj stanovnika smanjen je sa približno 2,9 miliona na oko 2,1 milion.

Predsjednik Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu Rajnt Grop upozorio je da bi vlast AfD-a mogla dodatno da produbi nedostatak kvalifikovanih radnika.

"Visokoobrazovani stručnjaci naročito imaju mogućnost izbora. Ako budu osjećali da nisu dobrodošli ili da mogu da očekuju neprijateljstvo, izabraće druge regione", rekao je Grop za njemački list "Velt".

Vidi opis AfD bi mogao da promijeni Njemačku iz korijena: Deportacije, građanske patrole i zabrane u školama dio velikog plana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Približavanje Rusiji i ukidanje sankcija

Pokrajinske vlade gotovo da nemaju ovlašćenja u njemačkoj spoljnoj i odbrambenoj politici, ali mogu da utiču na političke rasprave preko Bundesrata, parlamentarnog doma koji predstavlja savezne pokrajine.

Zbog toga bi pokrajinski premijer iz redova AfD-a mogao da stekne značajan politički uticaj.

Njemačka je nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine gotovo potpuno obustavila uvoz ruske nafte. AfD se, međutim, zalaže za približavanje Rusiji i ukidanje sankcija.

Ovaj zahtjev je uglavnom simboličan jer Saksonija-Anhalt mora da poštuje odluke savezne vlade, ali bi premijer iz redova AfD-a mogao da promijeni ton rasprave u Bundesratu.

AfD takođe želi da proširi nastavu ruskog jezika u školama i da u te svrhe posebno angažuje ljude kojima je ruski maternji jezik.

Kada je riječ o Ukrajini, stranka zahtjeva "ofanzivu povratka" ukrajinskih izbjeglica. Međutim, ni o njihovom eventualnom protjerivanju ne može da odlučuje pokrajinska, već isključivo savezna vlast.

AfD želi da uvede građanske patrole

Posebno kontroverzan deo programa jeste osnivanje svojevrsne pomoćne policije.

Redovna policija je, prema programu AfD-a, "preopterećena" zadatkom održavanja bezbjednosti.

"Zbog toga ćemo osnovati dobrovoljne građanske patrole kao treći stub lokalnog bezbjednosnog sistema", navedeno je u programu stranke.

Profesor prava i kriminolog Tomas Feltes sa Univerziteta Rur u Bohumu upozorio je na opasnosti takve ideje.

"Dužnost policije je da otklanja opasnosti i štiti građane. Samo je policija ovlašćena da pri tome koristi silu", napisao je Feltes za "Legal Tribune Online".

On je ocenio da bi građanske patrole u suštini bile grupe samoproklamovanih čuvara reda koje bi negativno uticale na bezbjednost.

"Tamo gdje su takve grupe aktivne, samo se podstiče strah od kriminala - ne samo među njihovim pripadnicima, već prije svega među svim ostalim ljudima", naveo je Feltes.

Promjene u kulturi, školstvu i društvenoj politici

Jedan od glavnih stubova programa AfD-a jeste politika nacionalnog identiteta. Stranka želi da promoviše pozitivnu sliku njemačke istorije i suštinski drugačiji odnos prema prošlosti zemlje.

AfD proces suočavanja sa njemačkim zločinima iz nacističkog perioda opisuje kao "produžavanje kompleksa krivice" i želi da u skladu sa tim promeni školske programe.

Stranka se protivi i promovisanju društvene raznolikosti. Zastave duginih boja, kao simboli različitosti, bile bi zabranjene u školama.

AfD odbacuje i svjetski poznatu arhitekturu Bauhausa, koja je procvat doživjela upravo u Saksoniji-Anhaltu, označavajući je kao "previše globalističku". Umjesto toga, stranka zahtijeva "patriotsku kulturnu politiku".

AfD namjerava i da ukine finansiranje brojnih projekata za promociju demokratije koji trenutno dobijaju novac iz pokrajinskog budžeta, navodi Dojče vele.