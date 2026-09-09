Uspon Alternative za Njemačku (AfD) potresao je Berlin i pokazao da ova stranka ima izuzetno odano biračko tijelo. Iza njihovih glasova stoje specifični sociološki i ekonomski strahovi koje tradicionalne partije godinama ignorišu.

Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia

Ubjedljiv izborni uspjeh Alternative za Njemačku (AfD) ponovo je uzdrmao političku scenu u Berlinu, a ključ njihovog rasta leži u precizno definisanom biračkom tijelu. Ko zapravo glasa za njemačku ekstremnu desnicu, šta ih pokreće i zbog čega tradicionalne stranke gube bitku za ove ljude?

Tipičan glasač Alternative za Njemačku (AfD) jeste muškarac u punoj radnoj snazi, najčešće starosti između 35 i 59 godina, koji živi u ruralnoj sredini ili manjem gradu. Iako stranka bilježi rast širom zemlje, njeno najčvršće uporište i dalje je istok Njemačke, odnosno prostor nekadašnjeg DDR-a, gdje tradicionalne partije centra nikada nisu pustile duboke korijene među stanovništvom.

Ovaj profil obilježava izražena ekonomsku nesigurnost i strah od gubitka društvenog statusa. Riječ je o radniku zaposlenom u industrijskom sektoru, poput auto-industrije ili energetike, koji je zabrinut za svoju egzistenciju usljed rastuće kineske konkurencije, prelaska na električna vozila, visokih cijena energije, automatizacije i vještačke inteligencije.

Njegovom nezadovoljstvu dodatno doprinosi osjećaj da lokalna zajednica u kojoj živi propada, što se ogleda u padu broja stanovnika, zatvaranju lokalnih radnji i uskraćivanju javnih usluga.

Vidi opis Profil prosječnog glasača AfD-a: Njemački desničar u strahu za posao i sa simpatijama prema Rusiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ronny HARTMANN / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kada je riječ o političkim stavovima, pokreću ga snažan strah od migracija i osjećaj narušene bezbjednosti, pri čemu se javlja paradoks da najžešći protivnici useljavanja žive u mjestima sa najmanjim procentom stranaca. Takođe, glasač sa ovih prostora često gaji simpatije prema Rusiji i protivi se podršci Ukrajini, što ga direktno suprotstavlja politici vladajućih stranaka.

Značajan dio ovog biračkog tijela čine nekadašnji apstinenti koji godinama nisu izlazili na izbore, kao i razočarani bivši glasači desnog centra. Za razliku od njih, starije generacije (penzioneri iznad 70 godina) i dalje predstavljaju bedem koji koči masovniji prolaz ekstremne desnice, ali unutar radno sposobne populacije AfD je već postao vodeća snaga

AfD bliži brigama građana od ostalih stranaka

AfD u ovom trenutku uspijeva da stvori poseban osjećaj bliskosti među mnogim građanima. U istraživanju instituta Infratest Dimap, čak 67 odsto anketiranih birača izjavilo je da ova stranka bolje od drugih razumije da se ljudi u Saksoniji-Anhaltu više ne osjećaju bezbedno. Više od polovine ispitanika takođe smatra da je AfD bliži svakodnevnim brigama građana u poređenju sa tradicionalnim političkim opcijama.

Mnogi građani očigledno ne samo da osjećaju da ih AfD razumije, već joj i vjeruju više nego drugima kada je u pitanju rješavanje ključnih problema u zemlji. Na pitanje koja stranka trenutno nudi najbolje odgovore na izazove budućnosti, mladi ljudi su posebno često navodili upravo AfD, ali je ova stranka zauzela prvo mjesto i među starijim biračima.

Nasuprot tome, rezultati vladajuće koalicije saveznog kancelara Fridriha Merca djeluju poražavajuće. Među mladim biračima, svega pet odsto vjeruje da demohrišćani (CDU) imaju najbolje odgovore na pitanja budućnosti, dok samo tri odsto ispitanika dijeli to mišljenje kada je riječ o socijaldemokratama (SPD).

Cilj: Osvajanje vlasti u Njemačkoj

Podsjetimo, njemačka desničarska stranka AfD, koja je ubjedljivo pobijedila na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhalt u nedjelju 6. septembra, otvorenije nego ikada najavljuje osvajanje vlasti na nivou čitave države, prenosi France 24. Njihov dugoročni cilj je da osvoje najmanje 40 odsto glasova na narednim saveznim izborima.

Ovu poruku danas je poslala Alis Vajdel, koja kopredsjedava strankom zajedno sa Tinom Hrupalom. Kada je riječ o trenutnim anketama na nacionalnom nivou, AfD stabilno uživa oko 28 odsto podrške birača, čime je učvrstio svoju poziciju jedne od najjačih političkih snaga u Njemačkoj.