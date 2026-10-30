Mališani na posebnoj misiji: Major Kerkez otkrio kako izgleda život vojnog pilota

Kako izgleda život pilota, koliko hrabrosti i odgovornosti zahtijeva ovaj poziv i kako se odvija misija spasavanja, imali su priliku da saznaju mališani Udruženja za edukaciju djece „Mio Mondo“ iz Banjaluke.

Izvor: MIO MONDO

Oni su u prostorijama JU OŠ „Sveti Sava“ na Laušu ugostili majora Miroslava Kerkeza, iskusnog vojnog pilota.

Ovaj nesvakidašnji susret organizovan je u okviru edukativnog projekta „Moj korak prema budućnosti“, kroz koji Mio Mondo djeci približava različita zanimanja i omogućava im da uče neposredno od ljudi sa bogatim profesionalnim i životnim iskustvom.

Major Kerkez je kroz zanimljivo i interaktivno druženje podijelio svoju životnu priču, približio djeci zanimanje pilota i pilotkinje i odgovarao na njihova brojna pitanja. Posebnu pažnju mališana privukla je pilotska oprema, koju su imali priliku da upoznaju izbliza.

Vrhunac druženja bila je „Misija spasavanja“, tokom koje su djeca, pod rukovodstvom majora Kerkeza, postala aktivni učesnici simulirane spasilačke akcije. Kroz igru, saradnju i timski rad doživjela su jedinstveno iskustvo koje je spojilo edukaciju, avanturu i praktično učenje.

„Nastavljamo da djeci pružamo jedinstvene prilike i nezaboravna životna iskustva, upoznajući ih sa uspješnim i inspirativnim ljudima koji mogu postati njihovi uzori. Želimo da ovakvi susreti probude radoznalost, motivaciju i želju za velikim postignućima, ali i ohrabre djecu da vjeruju u sebe, razvijaju svoje talente i slijede svoje snove", rekao je Aleksandar Sladojević, predsjednik Udruženja za edukaciju djece „Mio Mondo“ Banjaluka i autor projekta „Moj korak prema budućnosti“,

Major Miroslav Kerkez izrazio je veliko zadovoljstvo što je imao priliku da svoje iskustvo prenese djeci Mio Monda.

„Posebno me raduju njihova radoznalost, znanje i želja za učenjem. Mio Mondo radi izuzetno važan posao, pružajući djeci mogućnost da kroz neposredna iskustva upoznaju svijet oko sebe. Ovakav pristup obrazovanju i razvoju djece zaslužuje svaku pohvalu, a ljudima koji stoje iza ovog projekta upućujem pohvalu i podršku."

Iz Udruženja su zahvalili majoru Miroslavu Kerkezu na izdvojenom vremenu, posvećenosti i spremnosti da svoje dragocjeno iskustvo podijeli sa djecom, pružajući im priliku da na poseban način upoznaju jedan od najzahtjevnijih i najodgovornijih poziva.

Mio Mondo nastavlja realizaciju projekta „Moj korak prema budućnosti“, sa ciljem da djeca kroz susrete sa uspješnim ljudima, praktična iskustva i savremene edukativne sadržaje otkrivaju svoje talente, razvijaju interesovanja i dobijaju inspiraciju za budućnost.

(Mondo)