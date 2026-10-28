Isplivao razgovor dispečera i mašinovođe prije stravičnog sudara u Španiji: Otkriven niz kobnih propusta

Ključni audio-snimci razgovora dispečera i mašinovođa uoči stravičnog sudara vozova u Španiji, u kojem je poginulo najmanje 68 ljudi, otkrili su niz propusta kontrolnog centra.

Izvor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Najmanje 68 osoba je poginulo, dok je više desetina povrijeđeno u teškoj željezničkoj nesreći koja se dogodila u srijedu, 28. oktobra, kod mjesta Urda u španskoj pokrajini Toledo.

Do tragedije je došlo oko 8.53 časova, kada je brzi voz AVE kompanije "Renfe", koji je saobraćao na liniji Madrid-Sevilja, udario u kompoziciju prevoznika "Iryo" koja je stajala na pruzi. U oba voza nalazilo se više od 500 putnika, a od siline udara pojedini vagoni su iskliznuli iz šina i survali se niz nasip, piše El Pais.

Tri ključna audio-snimka nastala u trenucima nesreće dva razgovora mašinovođe zaustavljenog voza "Iryo" sa dispečerom kontrolnog centra Atoča i jedan poziv mašinovođe dolazećeg voza AVE sa istim centrom, jasno ukazuju na niz fatalnih propusta koji su doveli do katastrofe.

Dispečer je mašinovođi voza AVE, koji se nalazio 25 kilometara iza kompozicije "Iryo", naredio da nastavi "redovnu vožnju", umjesto da pređe na vožnju "na vidik" uz ograničenje brzine do 40 kilometara na čas, kako nalažu bezbjednosni protokoli. Istu naredbu prethodno je dobila i mašinovođa voza "Iryo", ali je sedam minuta kasnije ponovo pozvala dispečera i upozorila da i dalje stoji na pruzi jer ne može da pokrene voz.

Uprkos tom dramatičnom upozorenju, mašinovođa voza AVE uopšte nije obaviješten da mora da uspori ili zakoči, čak ni tada, svega pet minuta prije fatalnog sudara.

ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob)October 28, 2026

Ključni audio-snimak razgovora između kontrolnog centra Atoča i mašinovođe voza AVE traje duže od pet minuta. Početak komunikacije prilično je konfuzan i iz njega se jasno čuje nesigurnost dispečera.

Ipak, razgovor se završava izričitom naredbom koja, prema nalazima španskih vlasti, direktno krši bezbjednosni protokol i predstavlja jedan od glavnih uzroka tragedije: vozu je naloženo da nastavi redovnu vožnju iako prethodno nije potvrđeno da je kompozicija ispred njega odmakla više od 30 kilometara.

Na samom kraju razgovora, dispečer i mašinovođa usaglasili su formalni protokol o izdatim naređenjima, kako bi potvrdili da su se međusobno potpuno razumjeli.

Kontrolni centar Atoča mašinovođi voza broj 2080.

- Da.

- U 8.36.

- Da.

Mašinovođa voza broj 2080. Isključite i ponovo uključite LZB sistem. Nastavite vožnju. Zatim nastavite vožnju uz primjenu sistema BSL, normalnom brzinom.

- Normalnom brzinom?

- Da.

Upravo je to, prema navodima španske vlade, bila prva velika greška: narediti vozu AVE da nastavi vožnju u 8.36, a da prethodno nije provjereno da li se voz Iryo udaljava. Uz to, vozu je naređeno da nastavi redovnom brzinom, bez bezbjednosnog protokola koji podrazumjeva vožnju "na vidik" i koji je možda mogao da spriječi nesreću.

Druga dva audio-snimka ukazuju na još dvije greške, budući da je mašinovođa voza Iryo obavijestila dispečera da i dalje stoji jer nije uspjela da pokrene voz, iako je prethodno dobila dozvolu za nastavak vožnje.

- Dobro jutro, Atoča. Došlo je do gubitka prenosa dok sam se kretala u BZL. Sljedeći voz treba da ide na 113, brzinom većom od 200. Međutim, nisam uspostavila vezu. Stojim kod ulaznog signala za Urdu.

Nakon nekoliko nejasnih poruka, dispečer se konačno pridržava protokola i priprema naredbe i zajednički zapisnik, kako bi bilo jasno da su ih oboje razumjeli na isti način.

- U redu, samo trenutak. Ovde piše: mašinovođa voza broj 6076. Isključite i ponovo uključite...

- I ponovo uključite.

- Nastavite vožnju uz primjenu sistema BFL, normalnom brzinom.

Dispečer je potom ponovio naredbu o redovnoj vožnji i mašinovođi voza „Iryo“, i to samo četiri minuta nakon što je isto naložio vozu AVE, koji mu je bio tik iza leđa.

Ipak, treći poziv bio je presudan, tragedija je tada još mogla da se spriječi. Mašinovođa zaustavljenog voza javila je da uopšte ne može da pokrene kompoziciju, ali dispečer nije reagovao niti je mašinovođi iza nje naredio da hitno zakoči.

Mašinovođa: Voz mi ne dozvoljava da provjerim sistem LZB. Zbog toga i dalje stojim ispred ulaznog signala.

Dispečer: U redu. Je li tako? Onda ništa, nastavite čim budete mogli. Ako budete imali problem, ponovo nas pozovite.

Mašinovođa: U redu, važi. Javiću vam.

Nakon toga počinje razgovor koji ukazuje na određeni haos u kontrolnom centru.

"Stvarno, čovječe. Stvarno. Voz 6071 ima problema sa opremom. Kreće se dok se ne zaustavi. Imao je ograničenje na 40 da nastavi po BSL-u. Nismo promijenili. Samo trenutak", čuje se u razgovoru.

#AccidenteFerroviario Imágenes de las labores de rescate de los efectivos del #GREIM y de #SeguridadCiudadana y de la evacuación de uno de los heridos por parte del #ServicioAéreo al Hospital 12 de Octubre. Además de las unidades destacadas anteriormente, se han desplegado sobre el terreno cuatro #OMAC (Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía), el #ServicioCinológico y el #ServicioDeMontaña — Guardia Civil (@guardiacivil)October 28, 2026

Pet minuta nakon ovog razgovora došlo je do smrtonosnog sudaravoza AVE sa vozom Iryo, a da, po svemu sudeći, niko nije bio svjestan da se tragedija približava.

(Mondo)