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Španija na nogama nakon nesreće u kojoj je poginulo 68 ljudi: Protesti u Madridu prerasli u žestoke sukobe sa policijom

Španija na nogama nakon nesreće u kojoj je poginulo 68 ljudi: Protesti u Madridu prerasli u žestoke sukobe sa policijom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Španija je proglasila trodnevnu žalost nakon jedne od najtežih željezničkih nesreća u Evropi.

Žestoki sukobi na protestima u Madridu zbog željezničke nesreće Izvor: ABC News Australia/Youtube/printscreen

Španija započinje trodnevnu žalost nakon što je najmanje 68 ljudi poginulo, a desetine povrijeđene u jednoj od najtežih željezničkih nesreća u novijoj istoriji Evrope.

Spasilačke ekipe su tokom cijele noći, pod snažnim reflektorima, sekle metalne delove vagona u potrazi za žrtvama, od kojih mnoge još nisu identifikovane.

Nadležni istražuju uzrok tragedije koja se dogodila u srijedu ujutru, kada je voz koji je saobraćao iz Madrida ka Sevilji udario u voz koji je stajao na pruzi.

Premijer Španije Pedro Sančez izjavio je da "cela Španija tuguje", dodajući da su posljedice nesreće nesagledive.

"Životi su uništeni, porodice razorene, a bol je neizmeran", poručio je Sančez.

Izvor: FABIO FRUSTACI/ANSA

Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, stotine pripadnika hitnih službi angažovane su na mjestu nesreće, dok se dronovi i helikopteri koriste za pronalaženje žrtava i uklanjanje olupina, izvijestio je BBC.

Otkriveni detalji sudara vozova

Voz privatnog željezničkog operatera "Iryo", u kojem se nalazilo 147 putnika, zaustavio se na pruzi zbog kvara računarskog sistema, izjavio je španski ministar saobraćaja Oskar Puente.

Prema njegovim riječima, u slučaju sistemskog kvara kontrolu preuzima centar u Madridu koji radi 24 sata dnevno. Međutim, ovog puta donijeta je, kako je ocenio, "neobjašnjiva" odluka da se vozovima dozvoli nastavak kretanja bez ograničenja brzine.

Audio-snimci razgovora između dispečera u Madridu i mašinovođa ukazuju na to da je jednom brzom vozu odobreno kretanje, iako je drugi voz ispred njega bio zaustavljen.

Kompanija "Iryo" saopštila je da je njen voz "udaren otpozadi" drugim vozom, kojim je upravljala španska državna željeznička kompanija "Renfe". U tom vozu nalazilo se 397 putnika.

Silina udara bila je tolika da je nekoliko vagona sletjelo niz nasip.

Očevici su opisali potresne prizore, navodeći da su putnici plakali i krvarili, dok su pojedini ostali zarobljeni na svojim sjedištima. Vagone je ispunio dim, a jedan od njih zahvatio je požar.

Protesti u Madridu, policija upotrebila suzavac

Premijer Sančez ocijenio je kao "neprihvatljivo" to što je Španija ove godine pretrpjela dvije teške željezničke nesreće.

U januaru je u sudaru brzih vozova kod Kordobe poginulo 46 ljudi. Ta nesreća dogodila se na istoj željezničkoj liniji kao i tragedija u srijedu, ali znatno južnije.

Većina političkih stranaka obustavila je predizborne aktivnosti nakon nesreće.

Izuzetak je bila krajnje desničarska stranka Voks, čiji je lider Santijago Abaskal izjavio da njegova partija neće učestvovati u pokušajima da se "žalost iskoristi za ućutkivanje kritika" na račun željezničke infrastrukture.

U međuvremenu, oko 1.500 ljudi okupilo se ispred zgrade Ministarstva saobraćaja u Madridu, prenijela je španska televizija TVE. Demonstranti su uglavnom zahtevali ostavke premijera Sančeza i ministra Puentea.

Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene nakon što su demonstranti bacali flaše i signalne baklje. Nije bilo prijavljenih povreda niti hapšenja.

Mašinovođe bi u četvrtak trebalo da održe ranije planirani štrajk. Španski sindikat mašinovođa "Semaf" saopštio je da će protest biti organizovan "u odbranu bezbjednosti željezničkog saobraćaja".

Lider glavne opozicione Narodne partije Alberto Nunjez Feiho poručio je da "Španija ima pravo da zna šta se dešava sa njenom infrastrukturom".

Porodice tragaju za nestalima

Porodice putnika su i kasno u srijedu pokušavale da dobiju informacije o svojim najbližima koji su se nalazili u jednom od dva voza.

Španska Civilna garda otvorila je kancelarije u Madridu, Toledu, Sevilji i Kordobi radi prikupljanja prijava o nestalim osobama.

"Najvažniji prioritet je identifikacija nestalih osoba i uzimanje DNK uzoraka kako bi se pronašli njihovi srodnici", saopštila je Civilna garda na društvenoj mreži Iks.

U Toledu, nedaleko od mjesta nesreće, građani su minutom ćutanja odali počast žrtvama.

Zastave Evropske unije u Briselu spuštene su na pola koplja, što je Evropska komisija opisala kao "znak evropske solidarnosti" tokom dana žalosti u Španiji.

Nesreća u srijedu najteža je železnička tragedija u Španiji od 2013. godine, kada je u blizini Santijaga de Kompostele, na sjeverozapadu zemlje, poginulo 80 ljudi.

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