Odgođene sve utakmice u Kupu kralja: Tragedija zavila Španiju u crno

Čelni ljudi španskog fudbala potvrdili su da se odgađaju sve utakmice u Kupu kralja zbog tragedije i sudara vozova.

Izvor: Juanma Jiménez / ContactoPhoto / Profimedia

Sve utakmice u španskom Kupu kralja su odgođene. Nije saopšteno kada će se odigrati utakmice, ali to neće biti ove nedjelje. Razlog je tragedija koja je zavila Španiju u crno. Sudar dva brza voza odnio je najmanje 50 života.

Do tragične nesreće došlo je na brzoj pruzi između Madrida i Sevilje kada su se sudarili vozovi. Prema prvim informacijama ministarstva saobraćaja uzrok nesreće je ljudska greška jednog od zaposlenih u kompaniji "Adif" koja upravlja željezničkom infrastrukturom.

Pod upitnikom su i ligaške utakmice koje su na programu za vikend, ali se za sada nisu o tome oglašavali čelni ljudi španskog fudbala. Uputili su poruke saučešća svima koji su izgubili svoje bližnje u tragičnoj nesreći...