Identifikovano 56 od 69 žrtava željezničke nesreće u Španiji: Utvrđuje se identitet još 13 osoba

U železničkoj nesreći u Španiji poginulo je 69 osoba, a identifikacija preostalih žrtava još traje.

Izvor: EPA/Ismael Herrero/EFE

Završene su obdukcije svih 69 žrtava teške željezničke nesreće koja se dogodila kod mjesta Urda, u španskoj provinciji Toledo, a do sada je identifikovano 56 poginulih, prenosi Antena 3.

Institut za sudsku medicinu i forenzičke nauke Toleda i Sjudad Reala saopštio je da su obdukcije završene tokom trećeg i poslednjeg dana zvanične žalosti, dok se očekuje da će preostalih 13 žrtava biti identifikovano u narednim satima.

Među do sada identifikovanim žrtvama nalazi se 54 državljana Španije i dvoje stranih državljana, jedan iz Francuske i jedan iz Portugala.

Preostalih 13 žrtava, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, još nije identifikovano, a za završetak postupka neophodna je međunarodna saradnja nadležnih institucija.

Od ukupno 56 identifikovanih osoba, 52 su identifikovane na osnovu otisaka prstiju, koje je obradila kriminalistička služba španske Civilne garde, dok je identitet četiri osobe utvrđen DNK analizom.

Porodice 51 žrtve već su obaviještene o rezultatima identifikacije. Među njima su 33 muškarca i 18 žena. Nadležni navode da će porodice preostalih pet identifikovanih žrtava biti obaveštene u najkraćem mogućem roku.

Voz se kretao brzinom između 160 i 200 kilometara na čas

Preliminarni izveštaj istrage ukazuje da se voz u trenutku sudara kretao brzinom između 160 i 200 kilometara na čas.

Tačna brzina biće utvrđena nakon analize crnih kutija vozova.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da neće podneti ostavku nakon nesreće. Kako je objasnio, ponudio je ostavku premijeru Pedru Sančesu, ali ju je premijer odbio, ocijenivši da bi takva odluka bila "nepravedna".

Puente je naveo i da je tokom 2026. godine zabeleženo 170 kvarova u sistemu LZB, ističući da su ti podaci stabilni i ispod prosjeka.

Desetine povrijeđenih i dalje u bolnicama

Prema najnovijim podacima zdravstvene službe Kastilje-La Manče (SESCAM), desetine osoba povrijeđenih u železničkoj nesreći i dalje se nalaze na bolničkom liječenju.

U subotu u 17 časova, prema objavljenim informacijama, na odeljenjima intenzivne nege nalazilo se osam pacijenata u Toledu, po tri u bolnicama Manča Sentro i Sjudad Real, kao i još tri u Albaseteu.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku, a očekuje se da će analiza podataka iz crnih kutija pružiti preciznije informacije o okolnostima sudara.