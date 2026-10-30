Eksplozija u fabrici municije na jugu Španije: Troje povrijeđenih, izbjegnuta veća tragedija

Snažna eksplozija dogodila se jutros u fabrici municije u Granadi na jugu Španije, a tri radnika su lakše povrijeđena, saopštile su vlasti.

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Prema preliminarnim podacima, eksplozija se dogodila u dijelu fabrike koji radnici nazivaju "jama za spaljivanje".

Izvori iz sindikata UGT navode da postoji mogućnost da se eksplozija desila tokom rutinskih proba izvršenih u postrojenju.

Zona je prije proba bila blokirana i nije bilo radnika u blizini, pa, uprkos snazi eksplozije, nije bilo teže povrijeđenih.

Španski portal "Okdijario" piše da se eksplozija desila oko 9.00 časova.