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Eksplozija u fabrici municije na jugu Španije: Troje povrijeđenih, izbjegnuta veća tragedija

Eksplozija u fabrici municije na jugu Španije: Troje povrijeđenih, izbjegnuta veća tragedija

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Snažna eksplozija dogodila se jutros u fabrici municije u Granadi na jugu Španije, a tri radnika su lakše povrijeđena, saopštile su vlasti.

Eksplozija u fabrici municije na jugu Španije Izvor: Nikonysta/Robson90/Shutterstock

Prema preliminarnim podacima, eksplozija se dogodila u dijelu fabrike koji radnici nazivaju "jama za spaljivanje".

Izvori iz sindikata UGT navode da postoji mogućnost da se eksplozija desila tokom rutinskih proba izvršenih u postrojenju.

Zona je prije proba bila blokirana i nije bilo radnika u blizini, pa, uprkos snazi eksplozije, nije bilo teže povrijeđenih.

Španski portal "Okdijario" piše da se eksplozija desila oko 9.00 časova.

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Tagovi

Španija eksplozija fabrika

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