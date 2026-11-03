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Muškarac uhapšen u Barseloni po potjernici BiH: Osumnjičen za ubistvo iz 2016. godine

Muškarac uhapšen u Barseloni po potjernici BiH: Osumnjičen za ubistvo iz 2016. godine

Autor Haris Krhalić
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U Barseloni uhapšen 43-godišnjak po međunarodnoj potjernici BiH zbog ubistva iz 2016. Povezan sa grupom za otmice i iznude, imao lažnu ličnu kartu.

barselona Izvor: Shutterstock

Muškarac star 43 godine, za kojim je raspisana međunarodna potjernica Bosne i Hercegovine, uhapšen je u Barseloni, pišu španski mediji.

On se sumnjiči za ubistvo počinjeno u septembru 2016. godine, a istraga je vezana za kriminalnu grupu koja se bavila otmicama i iznudama.

Kako pišu španski mediji, pozivajući se na katalonsku policiju, njeni pripadnici su 21. oktobra u Barseloni legitimisali ovog muškarca i provjerom podataka utvrdili da je za njim raspisana međunarodna potjernica vlasti Bosne i Hercegovine.

Navedeno je i da je osumnjičeni navodno umiješan u nasilnu smrt jedne osobe, te da se istraga dovodi u vezu s kriminalnom organizacijom specijalizovanom za otmice i iznude.

Prilikom lišenja slobode, kod njega je pronađena lažna lična karta.

Dežurnom istražnom sudu u Barseloni predat je 22. oktobra, dok identitet uhapšenog lica španski mediji još uvijek nisu objavili.

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Tagovi

Španija BiH hapšenje

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