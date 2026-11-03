Španija uvodi odsustvo za menopauzu: U kojim uslovima može da se zatraži ovo bolovanje?

Španija je već napravila pozitivan korak 2023. godine kada je odobrila plaćeno bolovanje zbog ozbiljnih menstrualnih tegoba, što se smatralo pionirskom mjerom u Evropi.

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Od 1. decembra žene koje žive i rade u Španiji imaće pravo na odsustvo zbog problema sa menopauzom.

Ukoliko zbog zdravstvenih tegoba nisu u stanju da obavljaju svoj posao, moći će da zatraže posebno bolovanje i ostvare pravo na novčanu naknadu počevši od drugog dana odsustva.

Španske vlasti su ovu reformu usvojile 20. oktobra i predstavlja još jedan korak u zaštiti zdravlja žena na radnom mjestu.

Međutim, sama činjenica da žena prolazi kroz menopauzu neće biti dovoljna za ostvarivanje prava na ovo bolovanje. Ljekar će morati da utvrdi postojanje zdravstvenog stanja povezanog sa sekundarnim poremećajem menopauze, koje privremeno sprečava ženu da obavlja svoj posao.

Vlada smatra da će ova mjera pomoći u rješavanju zdravstvenih problema kojima se godinama posvećivalo malo pažnje u radnom okruženju.

Ministarka za inkluziju, socijalno osiguranje i migracije, Elma Saiz, poručila je da je više od deset i po miliona žena obuhvaćeno sistemom socijalnog osiguranja.

"Ovom mjerom odgovaramo na probleme koji su do sada bili nevidljivi", izjavila je ona.

Španija je već napravila pozitivan korak 2023. godine kada je odobrila plaćeno bolovanje zbog ozbiljnih menstrualnih tegoba, što se smatralo pionirskom mjerom u Evropi. Nova pravila sada proširuju tu zaštitu na određena zdravstvena stanja povezana sa menopauzom.

Ko će moći da zatraži novo bolovanje zbog menopauze?

Ozbiljni naleti vrućine, problemi sa spavanjem, umor ili poteškoće sa koncentracijom mogu da utiču na svakodnevni život pojedinih žena tokom menopauze. U pojedinim slučajevima, ove tegobe mogu i da ih spriječe da normalno obavljaju svoj posao.

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Međutim, nisu svi simptomi osnov za otvaranje bolovanja. Radnica će prvo morati da prođe ljekarski pregled kako bi se utvrdilo da li ima zdravstveni problem koji je onesposobljava za rad, a koji je povezan sa sekundarnim poremećajem menopauze.

Ukoliko ljekar to potvrdi, može da joj izda potvrdu o privremenoj spriječenosti za rad.

Kao i kod drugih vrsta bolovanja, zaposlena neće morati da predaje poslodavcu papirnu potvrdu ljekara, jer se podaci elektronski dostavljaju preko sistema socijalnog osiguranja. Nova pravila počeće da se primjenjuju 1. decembra 2026. godine.

Nije važno koliko dugo su uplaćivani doprinosi

Glavna razlika u odnosu na standardno bolovanje odnosi se na početak isplate naknade. Prema redovnom sistemu, naknada se isplaćuje od četvrtog dana bolovanja, a u ovom slučaju od drugog dana.

Poslodavac će isplatiti zaradu za prvi dan odsustva, a nakon toga se dobija naknada od socijalnog osiguranja.

Ukida se i još jedan uslov koji važi za uobičajeno bolovanje – obaveza da je zaposlena tokom prethodnih pet godina uplaćivala doprinose za socijalno osiguranje najmanje 180 dana. Žene koje ispunjavaju kriterijume za odsustvo zbog menopauze imaće pravo na naknadu bez obzira na to koliko dugo su uplaćivale doprinose.

Kakva je situacija u drugim evropskim zemljama?

Njemačka, Italija, Grčka, Portugal i Turska nemaju posebno bolovanje za menopauzu. U Njemačkoj i Portugalu, na primjer, žene čiji su simptomi takvi da ih sprečavaju da rade mogu da se obrate ljekaru i zatraže uobičajeno bolovanje zbog bolesti. Ni u jednoj od ove dvije zemlje menopauza nije posebno regulisana propisima u oblasti rada.

(EUpravo zato/Euronews)