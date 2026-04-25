Žene često pomisle na najgore: Evo kako prepoznati da li su zaboravnost i umor povezani s menopauzom

Autor Vesna Kerkez
Zaboravnost, problemi s koncentracijom i mentalni umor česti su tokom menopauze, ali stručnjaci objašnjavaju kada simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Kako razlikovati menopauzalnu moždanu maglu od demencije i ADHD-a Izvor: Shutterstock

Mnoge žene tokom menopauze primjećuju da postaju zaboravnije, teže se koncentrišu ili imaju osjećaj kao da im je mozak "u magli", a stručnjaci upozoravaju da ti simptomi ne moraju odmah da znače "ono najgore".

Takvano stanje poznato kao "brain fog", odnosno moždana magla, čest je simptom perimenopauze i menopauze, a stručnjaci navode da ga prijavljuje veliki broj žena u četrdesetim i pedesetim godinama života. Najčešće se manifestuje kroz zaboravljanje riječi, gubitak fokusa, sporije razmišljanje i poteškoće u obavljanju više zadataka istovremeno.

Glavni uzrok su hormonalne promjene, posebno pad nivoa estrogena, koji ima važnu ulogu u funkcionisanju mozga. Problemu dodatno doprinose nesanica, noćno znojenje, stres i hronični umor, koji su takođe česti tokom menopauze.

Stručnjaci ističu da je ključna razlika između moždane magle i demencije u tome što su simptomi menopauze uglavnom privremeni i često se povlače s vremenom.

Kod demencije simptomi se postepeno pogoršavaju i mogu uključivati ozbiljniji gubitak pamćenja, poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka, dezorijentaciju u vremenu i prostoru, probleme u komunikaciji, kao i promjene ponašanja i ličnosti.

Kada je riječ o ADHD-u, stručnjaci objašnjavaju da se on obično razvija mnogo ranije i traje godinama, dok se problemi s pažnjom povezani s menopauzom često pojavljuju iznenada u srednjim godinama života.

Simptomi ADHD-a mogu uključivati hroničnu neorganizovanost, impulsivnost i dugotrajne probleme s fokusom, dok je kod menopauzalne moždane magle češći osjećaj mentalne iscrpljenosti i povremena zaboravnost.

Ljekari savjetuju da se pomoć obavezno potraži ukoliko problemi s pamćenjem počnu ozbiljno da utiču na svakodnevni život, posao ili odnose s drugim ljudima.

Stručnjaci preporučuju redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san, zdravu ishranu, smanjenje stresa i mentalne vježbe kao načine da se simptomi ublaže.

Iako moždana magla može biti zastrašujuća, stručnjaci poručuju da je u većini slučajeva riječ o privremenom stanju, a ne o znaku demencije.

