Žene često pomisle na najgore: Evo kako prepoznati da li su zaboravnost i umor povezani s menopauzom

Zaboravnost, problemi s koncentracijom i mentalni umor česti su tokom menopauze, ali stručnjaci objašnjavaju kada simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem.
Mnoge žene tokom menopauze primjećuju da postaju zaboravnije, teže se koncentrišu ili imaju osjećaj kao da im je mozak "u magli", a stručnjaci upozoravaju da ti simptomi ne moraju odmah da znače "ono najgore".
Takvano stanje poznato kao "brain fog", odnosno moždana magla, čest je simptom perimenopauze i menopauze, a stručnjaci navode da ga prijavljuje veliki broj žena u četrdesetim i pedesetim godinama života. Najčešće se manifestuje kroz zaboravljanje riječi, gubitak fokusa, sporije razmišljanje i poteškoće u obavljanju više zadataka istovremeno.
Glavni uzrok su hormonalne promjene, posebno pad nivoa estrogena, koji ima važnu ulogu u funkcionisanju mozga. Problemu dodatno doprinose nesanica, noćno znojenje, stres i hronični umor, koji su takođe česti tokom menopauze.
Stručnjaci ističu da je ključna razlika između moždane magle i demencije u tome što su simptomi menopauze uglavnom privremeni i često se povlače s vremenom.
Kod demencije simptomi se postepeno pogoršavaju i mogu uključivati ozbiljniji gubitak pamćenja, poteškoće u obavljanju svakodnevnih zadataka, dezorijentaciju u vremenu i prostoru, probleme u komunikaciji, kao i promjene ponašanja i ličnosti.
Kada je riječ o ADHD-u, stručnjaci objašnjavaju da se on obično razvija mnogo ranije i traje godinama, dok se problemi s pažnjom povezani s menopauzom često pojavljuju iznenada u srednjim godinama života.
Simptomi ADHD-a mogu uključivati hroničnu neorganizovanost, impulsivnost i dugotrajne probleme s fokusom, dok je kod menopauzalne moždane magle češći osjećaj mentalne iscrpljenosti i povremena zaboravnost.
Ljekari savjetuju da se pomoć obavezno potraži ukoliko problemi s pamćenjem počnu ozbiljno da utiču na svakodnevni život, posao ili odnose s drugim ljudima.
Stručnjaci preporučuju redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san, zdravu ishranu, smanjenje stresa i mentalne vježbe kao načine da se simptomi ublaže.
Iako moždana magla može biti zastrašujuća, stručnjaci poručuju da je u većini slučajeva riječ o privremenom stanju, a ne o znaku demencije.
