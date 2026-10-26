Udes kod Mostara: U sudaru kamiona i autobusa sa učenicima povrijeđen jedan putnik

U sudaru teretnog vozila i autobusa, koji je prema nezvaničnim informacijama prevozio učenike na ekskurziju, povrijeđen je jedan putnik.

Izvor: MUP KS

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mjestu Žitomislići.

Povrijeđenoj osobi je ljekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici, a zvaničnih informacija o stepenu zadobijenih povreda za sada nema. U udesu su učestvovali kamion "man" sa prikolicom i autobus "skanija", pri čemu su oba vozila imala registarske oznake Bosne i Hercegovine.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a do njegovog okončanja i potpunog uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.