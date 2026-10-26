logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udes kod Mostara: U sudaru kamiona i autobusa sa učenicima povrijeđen jedan putnik

Udes kod Mostara: U sudaru kamiona i autobusa sa učenicima povrijeđen jedan putnik

Autor Dušan Volaš
0

U sudaru teretnog vozila i autobusa, koji je prema nezvaničnim informacijama prevozio učenike na ekskurziju, povrijeđen je jedan putnik.

Sudar na putu Mostar – Čapljina: Povrijeđen putnik Izvor: MUP KS

Saobraćajna nezgoda dogodila se na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mjestu Žitomislići.

Povrijeđenoj osobi je ljekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici, a zvaničnih informacija o stepenu zadobijenih povreda za sada nema. U udesu su učestvovali kamion "man" sa prikolicom i autobus "skanija", pri čemu su oba vozila imala registarske oznake Bosne i Hercegovine.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a do njegovog okončanja i potpunog uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka udes sudar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ