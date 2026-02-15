Dramatičan prizor: Šleperom probio bankinu i sletio u potok (FOTO)

Na putu između Čačka i Kraljeva došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šlepera sletio sa kolovoza.

Izvor: Rina

Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mjestu Viljuša, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šleper izgubio kontrolu nad teretnjakom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na bočnu stranu.

"Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sa teretnim vozilom sletio je u korito rijeke koja se tu nalazi. Na svu sreću, on je prošao bez težih tjelesnih povreda", kaže za RINU jedan od očevidaca.

U galeriji pogledajte fotografije sa mesta nezgode:

Saobraćaj na ovoju dionici trenutno je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce.

(RINA/MONDO)