Na starom putu između Čačka i Kraljeva, u mjestu Viljuša, došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač šleper izgubio kontrolu nad teretnjakom, sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na bočnu stranu.
"Sve se desilo na manjem mostu, vozač iz Novog Pazara je probio zaštitnu bankinu i sa teretnim vozilom sletio je u korito rijeke koja se tu nalazi. Na svu sreću, on je prošao bez težih tjelesnih povreda", kaže za RINU jedan od očevidaca.
U galeriji pogledajte fotografije sa mesta nezgode:
Dramatičan prizor: Šleperom probio bankinu i sletio u potok (FOTO)
Saobraćaj na ovoju dionici trenutno je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na alternativne putne pravce.
(RINA/MONDO)