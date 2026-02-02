Pijani vozač udario dva pješaka u Banjaluci

Banjalučka policija uhapsila je vozača koji je, upravljajući automobilom u alkoholisanom stanju, u naselju Priječani udario dva pješaka, koja su tom prilikom zadobila tjelesne povrede.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz policije, saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 19.05 časova u Ulici Hilandarska u Banjaluci. U nezgodi je učestvovao D.G. iz Banjaluke, koji je upravljao putničkim vozilom marke „ford“, te dva pješaka, piše ATV.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač imao 1,70 g/kg alkohola u krvi, nakon čega je lišen slobode. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac, a istraga je u toku.