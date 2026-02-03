Neobičan udes: Automobilom udarila u zgradu Pošte

U najprometnijoj ulici u Čapljini u utorak se dogodila neobična saobraćajna nezgoda kada je vozač putničkog automobila udarila u zgradu Pošte.

Izvor: Radio Čapljina

Prema izjavama svjedoka za lokalne medioje, automobil se kretao iz pravca Gradske uprave. Žena je iznenada izgubila kontrolu nad vozilom, skrenula sa puta i prvo udarila u oglasnu ploču, a potom se zaustavila udarcem u objekat Pošte.

S obzirom na to da je riječ o frekventnoj lokaciji u centru grada, prava je sreća da u trenutku nesreće nije bilo teže povrijeđenih osoba niti većih posljedica po prolaznike.

Na vozilu i objektu je nastala materijalna šteta.