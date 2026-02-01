logo
Težak udes kod Mrkonjić Grada: Među povrijeđenima i maloljetnik, tri osobe prebačene na UKC RS

Težak udes kod Mrkonjić Grada: Među povrijeđenima i maloljetnik, tri osobe prebačene na UKC RS

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U teškom saobraćajnom udesu koji se dogodio kod Mrkonjić Grada povrijeđene su četiri osobe, od kojih su tri zbog težine zadobijenih povreda hitno prebačene na dalji tretman u Univerzitetski klinički centar (UKC) RS u Banjaluci.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, nezgoda se dogodila 31. januara oko 17.25 časova na magistralnom putu Crna Rijeka–Ugar, u mjestu Baljvine.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila "mercedes", kojim je upravljalo lice B.T. iz Banjaluke, i "škoda", za čijim je upravljačem bio R.J. iz Bugojna.

"U saobraćajnoj nezgodi tjelesne povrede su zadobili vozač R.J. i saputnici A.J., D.J. i maloljetno lice, svi iz Bugojna, kao i vozač B.T., koji su upućeni na liječenje u Univerzitetski klinički centar RS u Banjaluci", navode iz PU Mrkonjić Grad.

Policijskim uviđajem i naknadnim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozač "mercedesa" B.T. u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola. Izmjerena količina alkohola u njegovom organizmu iznosila je 1,54 g/kg.

Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad. Iz policije dodaju da je rad na potpunom dokumentovanju ove saobraćajne nezgode i dalje u toku.

Tagovi

Mrkonjić Grad saobraćajka udes

