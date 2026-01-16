logo
Lančani sudar na auto-putu u Beogradu, ima povrijeđenih(Video)

Lančani sudar na auto-putu u Beogradu, ima povrijeđenih(Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Teška saobraćajna nezgoda sa više vozila dogodila se jutros na autoputu "Miloš Veliki".

Lančani udes na autoputu Miloš Veliki Izvor: 192_rs/instagram

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na autoputu "Miloš Veliki", u blizini Lučana, u smjeru ka Požegi, kada je došlo do velikog lančanog sudara u zoni tunela Munjino Brdo, zbog čega je saobraćaj u potpunosti obustavljen.

Prema prvim dostupnim informacijama, u nezgodi je učestvovalo više vozila, a ima i više povrijeđenih lica. Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih i obezbjeđivanju mjesta nezgode.

Kako se može videti na slikama koje je objavila instagram stranica "192.rs" u nezgodi je učestvovao kamion, kao i dva putnička automobila, od kojih je vozilo marke "bmw" završilo u potpunosti ispod kamiona.

Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda učesnika sudara, niti o tačnom broju vozila koja su učestvovala u lančanom udesu. Saobraćajna policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Pretpostavlja se da su na nastanak sudara mogli da utiču smanjena vidljivost i gust saobraćaj, ali će tačni uzroci biti poznati tek nakon završetka istrage.

Uviđaj je u toku.

(Telegraf/MONDO)

