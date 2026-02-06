Udes kod Mostara: Djevojka povrijeđena nakon slijetanja automobila

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros, u 5:20 časova, na dionici puta između Mostara i Širokog Brijega, u mjestu Međine.

Izvor: Shutterstock

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo, kojim je upravljala osamnaestogodišnja E.S, sletjelo sa kolovoza.

Kako je za medije potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), E.S. je u ovom udesu zadobila lakše tjelesne povrede.

Neposredno nakon sletanja vozila, na lice mjesta izašli su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći. Povrijeđena djevojka je vozilom Hitne pomoći transportovana u bolnicu radi daljih medicinskih pregleda.

Uviđaj na mjestu događaja izvršili su službenici Policijske uprave Mostar.