PU Banjaluka apeluje na oprez nakon 20 nezgoda za 24 časa: U Čelincu automobilom udario u tržni centar

U saobraćajnoj nezgodi u Čelincu sinoć oko 23.00 časa povrijeđeni su vozač, suvozač i maloljetni putnik, a automobil "audi" oštetio je i zgradu tržnog centra, saopštila je Policijska uprava Banjaluka.

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Policajci iz Policijske stanice Čelinac izvršili su uviđaj nezgode koja se dogodila u ulici Vukana Trivića. U nezgodi je učestvovao vozač M.T. iz Čelinca, koji je upravljao automobilom "audi".

Povrijeđeni su vozač, suvozač S.T. i maloljetni putnik. Oštećena je i zgrada tržnog centra u Čelincu. Povrijeđenima je ljekarska pomoć pružena u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a o nezgodi je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uzrok nezgode nije poznat, a prema nezvaničnim informacijama pojedinih medija vozaču je pozlilo.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je, samo za 24 časa, evidentirano 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je povrijeđeno sedam osoba.

U Banjaluci je oko 18.05 časova došlo do nezgode u kojoj su učestvovali vozač D.S. iz Banjaluke i dvije maloljetne osobe, koje su povrijeđene. Alkotestom je kod vozača utvrđeno 2,06 grama alkohola po kilogramu u organizmu. Uhapšen je, a na mjestu nezgode izvršen je uviđaj. Nakon obrade slučaja protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.

Policija je izvršila uviđaj i nakon nezgode koja se oko 19.00 časova dogodila u Banjaluci. U njoj su učestvovali vozač D.S. iz Čelinca, koji je upravljao "audijem", i maloljetni pješak, koji je povrijeđen.

Zbog stanja i uslova na putevima, Policijska uprava Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i poštuju saobraćajne propise. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode stanju i uslovima na putu, da drže odgovarajuće odstojanje i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola.

Pješaci se pozivaju da kolovoz prelaze oprezno, isključivo na obilježenim pješačkim prelazima, a da se noću i u uslovima smanjene vidljivosti kreću osvijetljenim dijelovima puta i koriste svjetloodbojne elemente radi bolje uočljivosti.