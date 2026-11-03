Incident nakon udesa u Tuzli: Izašao iz auta, pa ga udarilo drugo vozilo koje je učestvovalo u sudaru

Jedan muškarac povrijeđen je u nesvakidašnjoj saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 15 časova dogodila na kružnom toku na Brčanskoj Malti u Tuzli, kada ga je, nakon prvobitnog sudara dva vozila, pregazio automobil kojim je upravljala žena.

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Kako je potvrđeno u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, do incidenta je došlo nakon sudara dva automobila.

"Nakon sudara, vozač je izašao iz svog automobila, a tada ga je žena koja se nalazila za volanom drugog vozila udarila automobilom. Prevezen je u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su mu konstatovane lakše povrede", rekao je dežurni operativni iz MUP-a TK, prenosi Dnevni avaz.

Zbog ove nezgode i obavljanja policijskog uviđaja, na ovom inače frekventnom mjestu danas su se stvorile velike saobraćajne gužve, a vozačima je savjetovan oprez.