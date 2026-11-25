Stradao mladić od strujnog udara u Velikoj Plani. Porodica Filić ostala bez oba sina - stariji pretučen nasmrt 2020, a mlađi sada stradao od strujnog udara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Velikoj Plani je stradao od strujnog udara A.F, mlađi brat ubijenog S.F. iz Velike Plane, saznaje "Telegraf". Porodica Filić je starijeg sina izgubila 2020. godine, a sada su tragično izgubili i drugo dijete.

Stariji sin, S.F, je ubijen 2. februara 2020. godine ispred kluba "Brodolom". Napadnut je bio prvo A.F. a onda je S.F. uskočio u sukob da odbrani brata.

Napadači su ga pretukli nasmrt. Mladić je bio prevezen u bolnicu u Smederevskoj Palanci, ali je zbog težine povreda prevezen u Beograd gde je preminuo dan kasnije, 3. februara.

Tada malolejtni A.F. je zadobio povrede donje vilice i vrata i bio mu je raskliman zub od velikog broja udaraca. Sada je stradao usljed strujnog udara.