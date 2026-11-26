Ujedinjene nacije bi krajem godine, nakon isteka mandata Antonija Gutereša, prvi put u istoriji mogle da ostanu bez generalnog sekretara zbog dubokih podjela među velikim silama.

Izvor: YouTube/ Al Jazeera Balkans

Dok se svijet suočava sa ratovima, ekonomskim krizama, pandemijama i izazovima vještačke inteligencije, Ujedinjene nacije, organizacija osnovana kako bi rješavala najveće svjetske probleme, suočavaju se sa dubokim unutrašnjim podjelama. Zbog njih postoji mogućnost da UN prvi put u svojoj istoriji ostanu bez generalnog sekretara.

Postoji stvarna mogućnost da sadašnji generalni sekretar UNAntonio Gutereš krajem godine završi mandat, a da njegov nasljednik dotad ne bude imenovan, upozoravaju poznavaoci rada ove organizacije.

"To je realna mogućnost, iako je dogovor u posljednji trenutak i dalje moguć, a zvaničnici UN već razrađuju planove za takav scenario", rekao je Tibo Kameli, bivši diplomata pri UN, a danas istraživač Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta u Njujorku.

Kandidatkinja sa najviše glasova nema sigurnu podršku

Savjet bezbjednosti UN, koji je zadužen za izbor Guterešovog nasljednika, od jula je održao devet krugova neformalnog glasanja u sklopu složenog postupka izbora novog generalnog sekretara. Najviše glasova u osam od devet krugova dobila je Rebeka Grinspan, bivša potpredsjednica Kostarike i nekadašnja čelnica Konferencije UN za trgovinu i razvoj (UNCTAD).

Međutim, njen izbor je daleko od sigurnog, ističe agencija Frans pres. Grinspan je, kao i ostali kandidati, dobila negativne signale od stalnih članica Savjeta bezbjednosti, koje vetom mogu da blokiraju njeno imenovanje. "Zbog podjela među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti – naročito između Kine, Rusije i SAD – izbor novog generalnog sekretara je neizvjestan", rekao je Danijel Forti iz Međunarodne krizne grupe.

Velike svjetske sile teško postižu dogovor o brojnim pitanjima kojima se UN bave, uključujući sukobe u Sudanu, Gazi i Ukrajini. Iste podjele otežavaju i izbor novog čelnika organizacije, dodao je Forti.

Trampova politika dodatno otežava situaciju

Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Donaldom Trampom sprovode politiku "Prvo Amerika", koja dovodi u pitanje temeljna načela međunarodne saradnje na kojima počivaju UN.

"Moramo da sprovedemo reforme i uvedemo red. Moramo da obezbijedimo da ova organizacija bolje funkcioniše", izjavio je ranije američki ambasador pri UN Majk Volc, koji je o tom pitanju govorio znatno otvorenije od ambasadora ostalih stalnih članica Savjeta bezbjednosti.

U dijelu UN postoji zabrinutost da je Grinspan "previše srasla sa sistemom da bi mogla da sprovede promjene", kaže Ester Brimer, bivša pomoćnica američkog državnog sekretara u administraciji Baraka Obame.

Kameli je rekao da se uveliko smatra da se njenom izboru protive i Vašington i Moskva. Među kandidatima je i Lana Nuseibe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja se u trku uključila kasnije. Mnogi je smatraju mogućom favoritkinjom Vašingtona, ali zasad teško uspijeva da obezbijedi širu podršku.

Moguće je i da se u trku uključe novi kandidati

"Nedostatak dogovora, zajedno sa ogromnim političkim i finansijskim pritiscima sa kojima se organizacija suočava, čini funkciju generalnog sekretara znatno manje privlačnom nego prethodnih godina", rekao je Forti. UN se suočavaju sa čestim smanjenjima budžeta, a SAD ih sve više potiskuju na marginu međunarodnih odnosa.

Govoreći o tim problemima, čelnik jedne od agencija UN rekao je da je moral među zaposlenima već neko vrijeme prilično nizak. "Svi se nadaju da će novi generalni sekretar biti osoba koja će donijeti obnovu i svjež pristup, ali mislim da je to i očekivano nakon deset godina", odnosno dva puna Guterešova mandata na čelu organizacije, dodao je.

Forti je rekao da su moćne stalne članice Savjeta bezbjednosti "počele međusobno aktivno da raspravljaju o postupku izbora, što je znak da sve više osjećaju politički pritisak". Uprkos podjelama, oko jednog pitanja postoji široka saglasnost među brojnim državama. Mnoge smatraju da bi UN, prvi put u svojoj 81-godišnjoj istoriji, trebalo da dobiju ženu na čelu organizacije.