Povrijeđen pješak u Banjaluci: Vozač autobusa imao 1,26 promila alkohola, prijava i protiv firme

Vozač autobusa javnog prevoza u Banjaluci imao je 1,26 promila alkohola u organizmu kada je juče oko 10.25 časova učestvovao u nezgodi. Pješak je zbrinut na UKC-u.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vozač autobusa javnog prevoza oborio je i povrijedio pješaka u Ulici kralja Aleksandra I Karađorđevića u Banjaluci, a alkotestiranjem je utvrđeno da je imao čak 1,26 promila alkohola u krvi, saopštila je PU Banjaluka.

Kako pojašnjavaju, saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali gradski autobus i pješak dogodila se juče oko 10.25 časova.

"U nezgodi je učestvovalo lice D.S. iz Banjaluke, koje je upravljalo autobusom javnog prevoza, i pješak lice S.Č. iz Banjaluke. U nezgodi je tjelesne povrede zadobio pješak kojoj je ukazana ljekarska pomoć na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske", navodi se u saopštenju.

Tokom policijskog uviđaja se ispostavilo da je vozač autobusa bio pod dejstvom alkohola.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica D.S. utvrđeno je prisustvo od 1,26 g/kg alkohola u organizmu", ističe se u saopštenju banjalučke policije.

Protiv vozača će nakon obrade slučaja nadležnom sudu biti podnesen izvještaj o počinjenim prekršajima, kao i protiv firme u kojoj je zaposlen i odgovorne osobe u njoj.