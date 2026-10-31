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Molotovljevi kokteli i vodeni topovi u Albaniji: Zastrašujući snimci sa protesta u Tirani (Video)

Molotovljevi kokteli i vodeni topovi u Albaniji: Zastrašujući snimci sa protesta u Tirani (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Ne smiruju se protesti u Albaniji, demonstranti bacali Molotovljeve koktele na policiju koja je uzvratila vodenim topovima.

Molotovljevi kokteli i vodeni topovi na protestu u Tirani Izvor: Hameraldi Agolli/AP

Danas je na protestima u Tirani u Albaniji bačen veliki broj Molotovljevih koktela na pripadnike policije koji su čuvali zgradu Ministarstva prosvete, piše "Euronews". Policija je uzvratila korišćenjem vodenih topova i suzavaca.

Neredi su trajali više sati ispred zgrade Ministarstva prosvete. U jednom trenutku su se sukobi premjestili bliže kancelariji premijera Albanije Edija Rame.

Demonstranti su palili kontejnere, zapaljena su i vozila po ulicama. Kada su se protesti puni sukoba završili, forenzičari su stigli na lice mjesta kako bi prikupljali dokaze.

Da podsjetimo, premijer Albanije Edi Rama je pozvao demonstrante na dijalog u petak 30. oktobra. Odbio je da podnese ostavku, a protesti traju već skoro tri cijele nedjelje, demonstranti zahtevaju ostavku Vlade Albanije na čelu sa premijerom Ramom.

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