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Sindikati, studenti i "žuti prsluci" ponovo na ulicama: Očekuju se masovni skupovi širom Francuske

Sindikati, studenti i "žuti prsluci" ponovo na ulicama: Očekuju se masovni skupovi širom Francuske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pariska policija sprovela je 1.200 provjera na željezničkim stanicama i okolnim područjima na dan protesta u namjeri da identifikuje izgrednike.

Protesti u Francuskoj: Na ulicama 70.000 policajaca, očekuju se stotine hiljada ljudi Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

Kako je policija objavila na "Iksu", cilj je spriječiti demonstrante od paljenja petardi, sredstava za vatromet, nošenja oštrih i drugih zabranjenih predmeta na protestima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na protestima širom zemlje zbog visokih troškova života do 14.00 časova uhapšeno 27 osoba, i da situacija širom zemlje "djeluje generalno mirno".

U saopštenju se navodi da u demonstracijama širom zemlje učestvuje 15.000 ljudi i dodaje da je do istog vremena prošle subote bilo uhapšeno 217 osoba.

Večeras se širom zemlje očekuje više stotina hiljada demonstranata, navodi DPA.

Policija je, takođe, rasporedila "sva raspoloživa sredstva" i u vazduhu kako bi osigurala bezbjednost.

Prema zvaničnoj naredbi, dronovi sa kamerama snimaju i prenose fotografije situacije u glavnom gradu Francuske.

Kao i prošlog vikenda, oko 70.000 policajaca i drugih pripadnika bezbjednosnih snaga raspoređeno je širom zemlje kako bi se spriječili ozbiljni izlivi nasilja i pljačke.

Demonstracije su pozvali sindikati, školske i studentske organizacije, kao i pokret "Žutih prsluka", a očekuje se da će većina marševa početi rano popodne.

Policijski čas i ograničenja za skupove ostali su na snazi nakon što su izgrednici u više gradova početkom mjeseca nanijeli veliku štetu imovini.

Mladim ljudima u Francuskoj, koji već sedmicama demonstriraju tražeći bolje osoblje i opremu u školama, od sredine oktobra pridružile su se i druge grupe, protestujući prvenstveno zbog visokih troškova života.

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Francuska protesti

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