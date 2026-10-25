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Novi detalji jezivog terorističkog napada u Parizu: Ubica je na psihijatriji, u stanu mu našli bombe

Novi detalji jezivog terorističkog napada u Parizu: Ubica je na psihijatriji, u stanu mu našli bombe

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Kevinu T, optuženom za teroristički napad kod Pariza u kojem je ubijena jedna, a ranjeno pet osoba, ukinut je pritvor i prebačen je na psihijatriju nakon što su mu u krvi nađeni narkotici.

Detalji terorističkog napada u Parizu Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Kevinu T, koji je optužen za teroristički napad u predgrađu Pariza, Ivlinu, u kojem je ubijena jedna osoba, a pet ranjeno, danas je ukinut pritvor i prebačen je na psihijatrijsko odjeljenje policijske prefekture u Parizu, saopštile su francuske vlasti, piše Tačno. 

Istovremeno, toksikološka analiza je pokazala prisustvo kanabisa i kokaina u krvi napadača, navodi se u saopštenju Nacionalnog antiterorističkog tužilaštva (Pnat), prenosi "Figaro".

"Poslije psihijatrijskog pregleda Kevina T. u subotu uveče, pritvor mu je ukinut", precizira se u saopštenju.

Kevin T. će biti na psihijatrijskom posmatranju koje traje 48 sati, kako bi se utvrdilo da li njegovo zdravstveno stanje omogućava da se nastavi sa saslušanjem, dodaje se u saopštenju.

Advokat porodice žrtve je odmah reagovao na odluku o ukidanju pritvora, izrazivši čuđenje jer su takvi slučajevi, kako je naveo, veoma rijetki.

U pritvoru su, međutim, ostali članovi njegove porodice i prijatelji, među kojima su njegovi roditelji, rekao je izvor upoznat sa slučajem.
Napadač je u Trapu, mjestu u predgrađu Pariza, oko 10 časova u petak započeo pucnjavu koju je nastavio u susjednom mjestu La Verijer, pucajući iz svog automobila na prolaznike.

Pritom je usmrtio Francuza afričkog porijekla, starog 26 godina, a još petoro ljudi ranio.

Policija je saopštila da je napadač bio miran prilikom hapšenja.

Pretresom je utvrđeno da je njegov stan bio pun boca sa gasom i električnih žica povezanih sa tajmerom, a pronađen je i primjerak "Majn kampfa" Adolfa Hiltera, kao i Biblija i Kuran.

Istraga je pokrenuta zbog ubistva u vezi sa terorističkim poduhvatom.

(Mondo.rs)

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Francuska terorizam

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