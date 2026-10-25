Francuski sindikati pozvali na štrajkove i demonstracije 5. novembra: Protestima se pridružuju i prosvjeta i zdravstvo

Francuski sindikati pozvali su na veliki štrajk 5. novembra, uz najavu mogućih poremećaja u radu škola, bolnica i željeznice zbog nezadovoljstva platama i uslovima rada.

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Sindikati u Francuskoj pozvali su danas da četvrtak, 5. novembar bude dan štrajkova i demonstracija, kako bi izvršili dodatni pritisak na vladu da odgovori na njihove zahtjeve za koji se odnose na plate, javne usluge, zapošljavanje i industriju, prenijela je agencija Tačno.

"Bijes je ogroman. Situacija u zemlji je krhka. Moramo odmah reagovati na socijalne i ekološke vanredne situacije", napisala je koalicija sindikata u zajedničkom saopštenju, pozivajući "sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru, mlade ljude i penzionere da štrajkuju i demonstriraju sljedećeg četvrtka, 5. novembra", prenosi francuska televizija BFM.

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Sindikati zahtevaju, između ostalog, otvaranje pregovora o povećanju plata i postizanju jednakih plata za žene i muškarce, povećanje penzija, povećanje minimalne zarade i svih socijalnih davanja i mere poreske pravednosti za oporezivanje bogatstva.

Kada je riječ o prosvjeti, nekoliko sindikata se već pridružilo pozivu na mobilizaciju 5. novembra.

U osnovnim školama, nastavnici moraju da "izjave" svoju nameru za štrajk 48 sati prije početka mobilizacije.

Takav zahtjev, međutim, ne postoji u srednjim školama.

Što se tiče sindikata zaposlenih u saobraćaju, željezničari pozivaju radnike "da stupe u štrajk i učestvuju u demonstracijama zbog svojih socijalnih, životnih i radnih uslova".

"Kao i mnogi zaposleni u zemlji, željeznički radnici pate od budžetske štednje. To rezultira socijalnim padom i stagnirajućom platom", saopštila su četiri glavna sindikata željezničke kompanije SNCF.

Kao i nastavnici u osnovnim školama, željeznički radnici moraju da prijave svoju namjeru za štrajk najmanje 48 sati unaprijed.

Rad zdravstvenih ustanova bi takođe mogao biti poremećen 5. novembra.

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Međutim, one su dužne da održavaju minimalne usluge kako bi se osigurao kontinuitet njege.

Federacija za zdravstvo i socijalnu akciju CGT poziva na štrajk, zahtjevajući povećanje indeksa plata "srazmjerno potrebama".

Federacija za zdravstvo i socijalne usluge CFTC takođe poziva bolnice, javne i privatne zdravstvene, socijalne i medicinsko-socijalne ustanove da se pridruže međusindikalnoj mobilizaciji, zahtijevajući "pristojne plate, bolje uslove rada i resurse srazmjerne njihovim misijama".

Veće plate traže i sindikati zaposlenih u državnoj službi, poštanskim i telekomunikacionim djelatnostima.

(Mondo)