Muškarac pucao iz automobila usred grada: Krvavi pir u Parizu, jedna osoba poginula ima i povrijeđenih

Jedna osoba je ubijena, a više njih ranjeno u rafalnoj paljbi u predgrađu Pariza. Napadač je iz automobila iz automatske puške pucao na prolaznike, nakon čega je brzom akcijom policije uhapšen.

Izvor: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Jedna osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila jutros u departmanu Ivlin, u zapadnom dijelu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici, prenose francuski mediji.

Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, osumnjičeni je oko 10.30 časova pucao iz vozila na ulicama gradova Trap i La Verijer, prenio je BFM.

Muškarac je otvorio vatru na ulici u Trapu, u Ivlinu, koristeći automatsku pušku, pri čemu je ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih, piše "Parizjen", potvrđujući informacije lista "Aktu17".

Osumnjičenog za pucnjavu uhapsila je Brigada za borbu protiv kriminala (BAC), prenosi pariski list, a televizija BFM navodi da je uhapšen u mjestu Koanjijer.

Prefektura Ivlin navodi da službe za vanredne situacije trenutno reaguju.

"Ovog jutra je jedna osoba otvorila vatru iz svog vozila na nekoliko ljudi koje je srela u Trapu i La Verijeru. Sa žaljenjem obavještavamo o smrti jedne osobe u ovoj fazi", napisao je gradonačelnik grada Ali Rabeh na Fejsbuku.

Prema ranijim informacijama, najmanje dvije osobe zadobile su teške povrede, a broj povrijeđenih mogao bi da bude i veći, piše Tačno.