Francuski predsjednik Emanuel Makron optužio je Donalda Trampa i druge strane lidere da zloupotrebljavaju nemire u Francuskoj za sopstvene političke poene i šire laži.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron optužio je američkog predsjednika Donalda Trampa i druge strane lidere da govore gluposti, koriste nemire u Francuskoj za svoje političke ciljeve i šire dezinformacije uoči novih protesta najavljenih za ovaj vikend, piše Gardijan.

Tokom posjete Kataru, Makron je osudio "manipulaciju informacijama" nakon nereda u subotu i nazvao izjave stranih lidera "jednako neprihvatljivim koliko i glupim". Na pitanje da li misli na Trampa, odgovorio je:"Između ostalih".

Vidi opis Makron bijesan, uperio prst u strane lidere: "Koriste nemire u Francuskoj za sopstvene kampanje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Tramp je nasilje u Francuskoj pripisao "migrantima, džihadistima i komunistima", dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu govorio o "invaziji ekstremističkog islama".

Međutim, analitičari odbacuju tvrdnje da su migranti glavni uzrok protesta.Makron je takođe upozorio na širenje slika generisanih vještačkom inteligencijom koje prikazuju događaje koji se uopšte nisu dogodili u Francuskoj.

"Koriste Francusku za političke kampanje"

"Oni koriste našu zemlju za svoje političke kampanje. To nam ne treba. Već imamo dovoljno svojih problema", rekao je Makron, upozoravajući da pojedini lideri nekritički šire narative tokom predizbornih kampanja koje namjerno promovišu određeni krugovi.

Nemiri su izbili nakon što su uglavnom mirni protesti zbog troškova života prerasli u nasilje i pljačku, posebno u Parizu, Marseju, Lionu i Limožu, gdje je gradska kuća zapaljena i djelimično uništena.

Francuska vlada je priznala da je "izgubila kontrolu" tokom subotnjih događaja, a nemiri su naveli nekoliko zemalja da izdaju upozorenja o putovanjima svojim građanima u Francuskoj.

Vlada se sada priprema za nove proteste, koji dolaze šest mjeseci prije predsjedničkih izbora na kojima će biti izabran Makronov nasljednik. Pokret "Žuti prsluci" najavio je marš kroz centar Pariza u subotu, sa ciljem da privuče isti broj ljudi kao 2018. godine.

Studentske grupe su takođe najavile proteste istog dana, zahtjevajući veća ulaganja u obrazovanje.

"Svako ko želi da izazove nered u centrima gradova sljedeće subote biće spriječen u tome", rekao je Makron, dodajući da ne smije biti kolebanja na čelu države.

Masovna operacija

Vlada je najavila "masovnu" i značajno pojačanu bezbjednosnu operaciju, sa dodatnim policijskim snagama i mogućim raspoređivanjem vojske. Noćni policijski čas, uveden u ponedeljak i utorak u područjima sklonim nasilju i pljački, uključujući dijelove Pariza, Marseja i Lila, smirio je situaciju i očekivalo se da će biti produžen.

Makron je rekao da nema potrebe za proglašenjem vanrednog stanja i dodao da Francuska "ima sredstva" da obuzda nove nemire. U međuvremenu, predstavnici sindikata sastali su se sa premijerom Sebastijanom Lekornuom, ali bez konkretnih saopštenja.

Glavni francuski sindikati pozvali su na nacionalnu mobilizaciju 5. novembra. Sofi Bine, šefica sindikata CGT, upozorila je da represija nije rješenje.

"Postoji ogroman i opravdan bijes, a odgovor na takvu situaciju nije represija. To mora biti politički odgovor", rekla je ona.

Nemiri slični onima u Francuskoj dešavaju se i u drugim zemljama zbog rastućeg nezadovoljstva životnim standardom. Italija je, na primjer, naredila raspoređivanje 500 vojnika u Milanu kako bi se obuzdalo ulično nasilje.

(Mondo.rs)