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"Ne krećite u Francusku, gori na sve strane": Svjetske sile izdale upozorenja građanima, uveden policijski čas

"Ne krećite u Francusku, gori na sve strane": Svjetske sile izdale upozorenja građanima, uveden policijski čas

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Zbog eskalacije nasilnih nereda, uvođenja noćnog policijskog časa u Parizu, Nici i Lionu, kao i potpunog zatvaranja muzeja Luvr, brojne evropske i azijske države izdale su hitna bezbjednosna upozorenja svojim građanima.

Svjetske sile izdale upozorenja građanima da ne idu u Francusku Izvor: Middle East Images / Sipa USA / Profimedia

Više evropskih i azijskih zemalja upozorilo je svoje građane koji borave ili planiraju da putuju u Francusku da budu oprezni zbog mogućnosti novih nereda i nasilnih demonstracija, uz preporuku da izbjegavaju protestna okupljanja i poštuju uputstva lokalnih vlasti.

Prema navodima Frans24, njemačko Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da ne mogu da se isključe novi neredi u narednim danima i pozvalo njemačke državljane da postupaju u skladu sa uputstvima policije.

Italija je pozvala svoje građane da prijave boravak u Francuskoj putem veb-sajta ili aplikacije kako bi se olakšalo njihovo lociranje u slučaju potrebe, dok je Češka preporučila svojim državljanima da izbjegavaju demonstracije, protestne šetnje i javna okupljanja.

Češko Ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je da se bezbjednosna situacija u Francuskoj pogoršala, prenijela je agencija ČTK.

Slična upozorenja izdale su Poljska i Holandija, koje su savjetovale putnicima da se klone područja na kojima se održavaju protesti.

Danska, Švedska, Finska i Norveška takođe su pozvale svoje građane da izbjegavaju demonstracije i pridržavaju se uputstava lokalnih vlasti.

Upozorenja su izdale i azijske zemlje. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova i diplomatska predstavništva te zemlje u Francuskoj pozvali su kineske državljane da budu oprezni, preduzmu dodatne mjere bezbjednosti i izbjegavaju područja u kojima se održavaju protesti, prenijeli su kineski državni mediji.

Malezijsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prati situaciju i navelo da putovanja u Francusku nisu ograničena, ali je savjetovalo građanima da razmotre odlaganje putovanja koja nisu neophodna dok se stanje ne poboljša. Ambasada Malezije u Parizu pozvala je svoje državljane koji se već nalaze u Francuskoj da budu oprezni i ostanu na oprezu.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza, a povod su bili loši uslovi u prosvjeti, hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene školske zgrade.

Protesti su se proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, a praćeni su masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta ''Žuti prsluci'', a prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.

Policijski čas uveden i u dijelovima Liona i Nice

Francuske vlasti uvele su policijski čas zbog nereda tokom masovnih protesta i u dijelu centra Liona i u ulicama centralnog dijela Nice, pri čemu se mjera u Nici odnosi samo na maloljetnike, javlja televizija BFM.

Prefektura departmana Ron donela je odluku o uvođenju policijskog časa u dijelu poluostrva Preskil u Lionu, koji će trajati od večeras u 21 čas do sutra u 6 sati ujutru.

U Nici je policijski čas za maloljetnike uveden u ulicama u centru grada, a odluku prefekture departmana Primorski Alpi objavio je gradonačelnik Nice Erik Sioti na pkatformi X.

Prethodno je policijski čas uveden u pojedinim dijelovima Pariza, na Trgu Republike i u ulicama oko četvrti Le Al (Les Halles), u Prvom arondismanu, koji će biti na snazi od 22 časa večeras do 6 sati ujutru.

Mjera se ne odnosi samo na maloljetnike, a uvedena je nakon nereda koji su izbili tokom vikenda na marginama protesta održanih širom Francuske.

Francuske vlasti uvele su policijski čas i u sjevernom gradu Lilu, koji je na snazi od danas u 18.00 časova do sutra u 4.00 časa.

 Odluka obuhvata i gradove Due, Vatini i Dene na sjeveru Francuske, i odnosi se na maloljetna lica.

Luvr zatvoren

Luvr, najposjećeniji i jedan od najpoznatijih muzeja na svijetu, zatvoren je nakon što su demonstranit blokirali ulaze u muzej tokom protesta u Parizu.

Muzej, u kojem se čuvaju neka od najpoznatijih umjetničkih djela na svijetu, među kojima su "Mona Liza" i "Miloska Venera", saopštio je na platformi X da je zatvoren zbog protesta studenata, ne navodeći kada bi ponovo mogao da bude otvoren.

Studenti "Škole Luvr", specijalizovane za visoko obrazovanje iz istorije umjetnosti, arheologije, antropologije i muzeologije, predvodili su blokadu u znak podrške nacionalnom protestnom pokretu srednjoškolaca i kako bi osudili, kako su naveli, policijsku represiju, prenijeli su ranije francuski mediji.

Luvr godišnje posjeti oko devet miliona ljudi, što ga čini ubjedljivo najposjećenijim muzejom na svijetu.

(Mondo)

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Francuska protesti neredi Pariz

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