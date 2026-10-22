Makron optužio ultraljevičare za rušenje države: Najavljena zabrana nesindikalnih protesta širom Francuske

Francuski predsjednik Emanuel Makron optužio je ultraljevičarske grupe za nasilje i najavio zabranu protesta bez sindikalne organizacije.

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Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da pobunjeničke ultraljevičarske grupe stoje iza nereda koji su se dogodili u subotu, 17. oktobra, optužujući ih da "planiraju rušenje Republike".

On je nakon sastanka Savjeta bezbjednosti Francuske rekao da je jasno da je bilo nedostataka u predviđanju i "elemenata iznenađenja", i da će Vlada izvući zaključke iz ove situacije.

Makron je najavio da će njegova administracija zabraniti proteste koji nisu sindikalni "kad god je to moguće", naglašavajući da je "opšta preporuka da ne bi trebalo da bude demonstracija u narednim danima".

On je istakao da će Savjet odbrane Francuske sutra održati sastanak, na kojem će biti doneseno još odluka.

U međuvremenu, više hiljada demonstranata izašlo je danas na ulice Pariza, dok su drugi gradovi zabranili demonstracije nakon sukoba i rasprostranjenih pljački koje su obilježile najnasilnije nemire u Francuskoj u posljednjih nekoliko godina, navodi "Dejli mejl".

Organizatori protesta u Parizu rekli su da je upravni sud u gradu poništio zabranu koju je izdala policija nakon što je ta odluka osporena.

Pariska policija pojasnila je ranije da je zabrana bila neophodna, s obzirom na rizik od uličnog nasilja nakon što su se grupe maskirane omladine sukobile sa policijskim snagama, pljačkale prodavnice i palile automobile tokom vikenda.