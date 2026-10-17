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"Svi koji su lomili i pljačkali biće uhapšeni": Makron o nasilnim protestima u Francuskoj (Video)

"Svi koji su lomili i pljačkali biće uhapšeni": Makron o nasilnim protestima u Francuskoj (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Makron prijeti hapšenjem svih protestanata koji su napadali policiju i pljačkali u gradovima u kojima se održavaju masovni protesti u Francuskoj.

Makron o neredima u Francuskoj: Svi nasilnici biće kažnjeni Izvor: Ed JONES / AFP / Profimedia/Victor Velter/Shutterstock

Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je večeras na svom "X" nalogu da će biti uhapšeni svi koji su napadali policiju i koji su pljačkali u gradovima u kojima se održavaju protesti. Danas su organizovani masovni protesti u više gradova u Francuskoj, ali su skupovi građana ubrzo prerasli u demonstracije i vrlo nasilne sukobe sa policijom u kojima je veliki broj povrijeđenih sa obje strane.

"Nema prostora za nasilje u Republici. Oni koji su lomili, napadali i pljačkali, biće procesuirani i kažnjeni.

Pripadnicima snaga bezbjednosti, koji garantuju pravo na protest, upućujem poruku podrške cijele nacije. Svi ćemo se ujediniti protiv onih koji šire haos, kojima je jedini cilj da sruše naše institucije i koji sprečavaju građane da mirno izraze svoje zahteve", naveo je Makron u svom večerašnjem obraćanju putem društvenih mreža.

Zašto su izbili protesti u Francuskoj?

U Francuskoj bjesne masovni i nasilni protesti već nedjeljama unazad, od kraja septembra i početka oktobra, zbog rastućih cijena troškova života građana i pogoršanja kvaliteta javnih usluga. Proteste su u početku organizovali studenti i učenici srednjih škola kojima su se ubrzo pridružili zaposleni u sektoru prosvjete i radnici iz javnog sektora.

Pogledajte fotografije sa protesta u Francuskoj

Protesti se nisu smirili ni poslije nekoliko nedjelja. Dosad je uhapšeno više stotina ljudi, a ogroman broj učesnika protesta i pripadnika policije je povrijeđen.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta “Žuti prsluci”. Prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.

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Tagovi

Emanuel Makron Francuska protesti

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