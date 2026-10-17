"Svi koji su lomili i pljačkali biće uhapšeni": Makron o nasilnim protestima u Francuskoj (Video)

Makron prijeti hapšenjem svih protestanata koji su napadali policiju i pljačkali u gradovima u kojima se održavaju masovni protesti u Francuskoj.

Izvor: Ed JONES / AFP / Profimedia/Victor Velter/Shutterstock

Predsjednik Francuske Emanuel Makron saopštio je večeras na svom "X" nalogu da će biti uhapšeni svi koji su napadali policiju i koji su pljačkali u gradovima u kojima se održavaju protesti. Danas su organizovani masovni protesti u više gradova u Francuskoj, ali su skupovi građana ubrzo prerasli u demonstracije i vrlo nasilne sukobe sa policijom u kojima je veliki broj povrijeđenih sa obje strane.

"Nema prostora za nasilje u Republici. Oni koji su lomili, napadali i pljačkali, biće procesuirani i kažnjeni.

Pripadnicima snaga bezbjednosti, koji garantuju pravo na protest, upućujem poruku podrške cijele nacije. Svi ćemo se ujediniti protiv onih koji šire haos, kojima je jedini cilj da sruše naše institucije i koji sprečavaju građane da mirno izraze svoje zahteve", naveo je Makron u svom večerašnjem obraćanju putem društvenih mreža.

Aucune place pour la violence dans notre République.Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis.Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation.Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)October 17, 2026

Zašto su izbili protesti u Francuskoj?

U Francuskoj bjesne masovni i nasilni protesti već nedjeljama unazad, od kraja septembra i početka oktobra, zbog rastućih cijena troškova života građana i pogoršanja kvaliteta javnih usluga. Proteste su u početku organizovali studenti i učenici srednjih škola kojima su se ubrzo pridružili zaposleni u sektoru prosvjete i radnici iz javnog sektora.

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Protesti se nisu smirili ni poslije nekoliko nedjelja. Dosad je uhapšeno više stotina ljudi, a ogroman broj učesnika protesta i pripadnika policije je povrijeđen.

Clashes are unfolding at Place de la République in Paris, France. https://t.co/hFZf9Mw5rM — Open Source Intel (@Osint613)October 17, 2026

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta “Žuti prsluci”. Prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili su se i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.