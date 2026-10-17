Haos i neredi na ulicama Francuske se nastavljaju: Demostrantu otkinuta šaka

Širom Francuske bukte najnasilniji protesti posljednjih godina. U žestokim sukobima s policijom ima teško povrijeđenih i preko 270 uhapšenih.

Izvor: Muhammed Said Tako / AFP / Profimedia

U gradovima širom Francuske danas je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga koji su među najnasilnijim u toj zemlji u posljednjih nekoliko godina, piše Tačno.

Jedan demonstrant teško je povrijeđen tokom protesta u francuskom gradu Sent Etjen, pri čemu mu je otkinuta šaka, saopštio je danas policijski izvor za televiziju BFM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su do 15.48 časova privedene 272 osobe, nakon nasilnih incidenata u kojima su učestvovale osobe sa kapuljačama, između ostalog u Parizu, Marseju na jugu, Renu na sjeverozapadu, Tuluzu na jugozapadu i Anžeu na zapadu zemlje, prenosi Figaro.

"Takve radnje uključuju pokušaje pljačke, sukobe sa snagama reda, paljenje gradskog mobilijara, kao i napade na institucije vlasti i medijske kuće”, navodi se u saopštenju, u kojem se za nemire okrivljuje "ultraljevica".

U Lionu je zapaljena kancelarija turističke organizacije na trgu Belkur, što je gradonačelnik Gregori Duset nazvao "tragedijom", ističući da je riječ o značajnom objektu kulturnog nasljeđa.

U centru Pariza bilo je primjetno veliko prisustvo policije, posebno u blizini znamenitosti kao što su Jelisejska polja i Trijumfalna kapija, koje su bile isključene iz ruta dviju odobrenih demonstracija. Demonstranti u fluorescentnim prslucima blokirali su ulice, što podsjeća na pokret "Žuti prsluci" koji je obilježio prethodni mandat predsjednika Emanuela Makrona.

Demonstranti u Lilu nasilno su otvorili vrata gradske vijećnice, u Bordou su pokušali da uđu u gradsku vijećnicu, a kasnije su izbili sukobi ispred rezidencije prefekture. Pola sata nakon početka demonstracija u Bordou, policiji je stiglo pojačanje i pokušalo da rastera neke od demonstranata, a na barikadama i u uličnim žardinjerama pojavila se vatra i na lice mjesta su izašle vatrogasne ekipe.

Francuska konfederacija rada (CGT) saopštila je da je u današnjim protestima učestvovalo više od 500.000 ljudi.

Nekoliko desetina demonstranata danas je nakratko ušlo u predvorje gradske skupštine u Marseju nakon što su nasilno otvorili vrata uzvikujući "Ovo je revolucija, zauzimamo Bastilju", a policija je rasterala demonstrante i zauzela položaj ispred zgrade kako bi im onemogućila pristup.

Prethodno je napadnuta i policijska stanica u Marseju, na kojoj su razbijeni prozori, a u unutrašnjost su bačene dimne bombe.

Talas masovnih protesta u Francuskoj počeo je sredinom septembra kao lokalni štrajk i bunt učenika i nastavnika u jednoj srednjoj školi u siromašnijem predgrađu Pariza Kretaju, a povod su bili katastrofalni uslovi u prosvjeti – hroničan nedostatak profesora, prenatrpane učionice i zapuštene, oronule školske zgrade.

Tokom narednih nedjelja, protesti su se radikalizovali i proširili na srednje škole i fakultete širom zemlje, praćeni masovnim blokadama i sukobima sa policijom.

Demonstracijama su se pridružili sindikati, roditelji i aktivisti nekadašnjeg pokreta "Žuti prsluci", a prvobitnim zahtjevima za reformu obrazovanja priključili i masovni ulični protesti protiv visokih troškova života, rasta cijena goriva i vladinih mjera štednje.