Eskalacija na ulicama Francuske: Suzavac i pendreci protiv demonstranata, u Parizu uhapšeno 40 osoba

Širom Francuske došlo je do eskalacije masovnih protesta protiv visokih troškova života. Policija je upotrijebila suzavac i pendreke u Parizu, Marseju i Lionu, dok je u glavnom gradu uhapšeno 40 lica, a na meti demonstranata našle su se i medijske kuće.

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

Prema navodima pariske policije koje prenosi agencija AFP, hapšenja su izvršena već do 9.30 časova, a većina privedenih tereti se za posjedovanje nedozvoljenih predmeta, uključujući oružje.

Nasilje je izbilo kada su demonstranti pokušali da blokiraju saobraćaj i postave barikade, na šta su snage reda u tri najveća francuska grada odgovorile upotrebom suzavca i pendreka.

Posebnu dimenziju današnjim neredima dao je napad na medijske redakcije. Demonstranti su u Parizu blokirali prostorije novinske mreže "Se njuz" (CNews), a upravo na toj lokaciji uhapšeno je 21 od ukupno 40 privedenih lica. Pored toga, grupa maskiranih pojedinaca blokirala je ulaz na parking zgrade u kojoj se nalazi sjedište mreže "Jurop jedan" (Europe 1).

Ova eskalacija uslijedila je u okviru najavljenih masovnih demonstracija usmjerenih protiv visokih cijena, urušavanja socijalnog sistema i ekonomske nejednakosti. Ono što je prošlog mjeseca počelo kao bunt srednjoškolaca zbog loših uslova u školama, brzo je preraslo u opštenarodni pokret kojem su se pridružili sindikati, ali i veterani nekadašnjeg pokreta "Žutih prsluka".

Izvor: Matthieu RONDEL / AFP / Profimedia

U strogom centru Pariza, posebno oko Jelisejskih polja i Trijumfalne kapije, raspoređene su izuzetno jake policijske snage. Zbog ranijih brutalnih odgovora na studentske proteste, kada je jedan adolescent ostao bez šake, unutrašnja kontrola već istražuje više od dvadeset slučajeva navodne policijske brutalnosti.

Ipak, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez još ranije je upozorio da će snage reda imati na raspolaganju sva sredstva prinude, uključujući i šok-bombe, kako bi spriječile nasilne sukobe i uništavanje imovine.

Talas nezadovoljstva preplavio je zemlju u završnici predsjedničkog mandata Emanuela Makrona, ostavljajući iza sebe duboko polarizovano biračko tijelo, dok finansijska nestabilnost i sumnje investitora podižu troškove državnog zaduživanja na najviši nivo u posljednje dvije decenije.