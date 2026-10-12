Hakovani frižideri u francuskim marketima izazvali požare: Propale tone hrane, cijela država na nogama

Hakeri podigli temperature u frižiderima u francuskim supermarketima i izazvali požare širom zemlje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći nedjelje na ponedjeljak 12. oktobra je grupa hakera podigla temperaturu u velikom broju frižidera u francuskim supermarketima na čak 50 stepeni Celzijusa što je izazvalo brojne požare, piše "BBC". Izgubljena je velika količina hrane u više stotina prodavnica širom Francuske u velikom hakerskom napadu.

Tužilaštvo u Parizu je ocijenilo da je u pitanju napad velikih razmjera koji je pogodio takozvane "povezane frižidere". Izbilo je dosta požara, a i izgubljena je velika količina hrane.

Supermarkets in France are dealing with large food losses after a cyberattack reportedly targeted refrigeration systems and forced equipment to heat. #GlobalNewsPod https://t.co/ial0snEnUI — BBC World Service (@bbcworldservice)October 12, 2026

Premijer Francuske Sebastijan Lekorn je naložio Nacionalnoj agenciji za sajber bezbjednost da sprovede hitnu i temeljnu istragu. Kompanija "Les Mousquetaires", koja je vlasnik maloprodajnog lanca "Intermarche", saopštila je danas da je u napadu pogođeno oko 150 njenih prodavnica.

Frižideri su u njihovim objektima su zagrijavani šest sati na temperaturu od oko 50 stepeni Celzijusa. Druga kompanija po imenu "Carrefour" je saopštila da je u hakerskom napadu pogođeno 80 njenih supermarketa.

(Mondo)