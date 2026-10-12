Drama na Sardiniji: Speleolog spašen nakon više od 27 sati zarobljenih u pećini

Speleolog koji je više od 27 sati bio zarobljen u pećini na Sardiniji spašen je zahvaljujući zahtjevnoj akciji pripadnika spasilačkih službi, saopštile su italijanske službe za hitne slučajeve.

Izvor: Opština Rogatica

Tridesetjednogodišnjeg Italijana iz pećine su izvukli pripadnici planinskih i pećinskih spasilačkih timova, uz pomoć vatrogasne brigade.

Muškarac je od nedjelje popodne bio zarobljen na dubini od deset metara, nakon što je klizište zatrpalo ulaz u pećinu u blizini mjesta Urzulei, na istočnoj strani Sardinije.

Spasioci su akciju opisali kao izuzetno tešku. Vatrogasci i više od 30 stručnjaka morali su da uklone nanose zemlje i materijala koji su blokirali ulaz u pećinu, prenijela je agencija DPA.

Spasilačka operacija trajala je tokom cijele noći i nastavljena je danas. U međuvremenu, ekipe su uspjele da uspostave kontakt sa zarobljenim muškarcem i potvrde da je živ i svjestan.

Nakon što je izvučen iz pećine, speleologa je medicinsko osoblje zbrinulo i stabilizovalo. Predviđeno je da bude helikopterom prebačen u bolnicu, gdje će biti obavljeni pregledi i nastavljeno liječenje.

(Mondo)