Dječak (15) preživio napad medvjeda: Zvijer ga ščepala, ali ga je eksplozija telefona spasila sigurne smrti

Dječak (15) preživio je napad medvjeda u ruskoj republici Altaj, zahvaljujući eksploziji telefona koja je uplašila divlju zvijer i omogućila mu da se spase.
Petnaestogodišnji dječak preživeo je napad medvjeda zahvaljujući mobilnom telefonu koji je, prema izvještajima, eksplodirao kada je životinja počela da ga napada.
Medvjed je, naime, zagrizao uređaj koji se nalazio u zadnjem džepu dječakovih pantalona, a eksplozija ga je uplašila i natjerala da se udalji.
Napad se dogodio u ruskoj republici Altaj, dok je dječak obilazio košnice. Kada je ugledao medvjeda, popeo se na drvo, ali ga je razjarena životinja izvukla i počela da ga grize i povrijeđuje kandžama, navodi ruski Istražni komitet.
Prema dostupnim informacijama, telefon je tada eksplodirao i zapalio se, što je uplašilo medvjeda i prekinulo napad.
"Čuo sam ga kako vrišti, okrenuo sam glavu i vidio medvjeda kako ga već izvlači sa drveta, pa sam pustio pse", ispričao je 24-godišnji muškarac koji je bio sa dječakom.
"Kada je medvjed zario zube u dječakovu kožu, baterija telefona eksplodirala je u njegovom džepu i uplašila životinju", navodi se u izvještaju lokalnih medija.
(Mondo)